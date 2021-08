Des centaines de médecins signent une lettre ouverte au Premier ministre : Besoin d’un débat sur les suppositions erronées de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Cent trente-trois médecins, infirmières, psychiatres, ambulanciers paramédicaux et sages-femmes ont signé la lettre publiée aujourd’hui qui indique que malgré un « manque total d’approbation généralisée parmi les professionnels de la santé », des politiques de pandémie, « aucune tentative » n’a été faite pour mesurer les dommages des politiques de confinement. La lettre, également adressée au secrétaire à la Santé et aux premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, déclare : « Vous n’avez pas engagé le dialogue et n’avez montré aucun signe de le faire. Vous avez retiré aux gens des droits fondamentaux et modifié le tissu de la société avec peu de débats au Parlement. »

Les signataires, issus d’un large éventail de spécialités, se sont manifestés malgré le risque de le faire à la fois pour leurs emplois et leur réputation.

Le signataire fondateur, le Dr Ros Jones, consultant en pédiatrie à la retraite, a déclaré: «Nous avons écrit la lettre en tant que groupe de professionnels de la santé, liés uniquement par notre profonde préoccupation et notre engagement commun à« d’abord ne pas nuire ».

Nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne sommes pas le premier groupe de professionnels médicalement et scientifiquement qualifiés à écrire en ces termes au gouvernement. En mars, 22 éminents scientifiques ont appelé publiquement à un changement radical de politique. Nous espérons sincèrement que nous serons les derniers à ressentir le besoin d’écrire une telle lettre.

Le Dr Alan Mordue, un autre signataire fondateur, a déclaré : « Pour aller de l’avant maintenant, nos gouvernements doivent de toute urgence faciliter un débat plus large et ouvert au sein de la communauté médicale et scientifique, à court terme alors que nous levons les restrictions, et à plus long terme pour améliorer notre gestion. virus respiratoires hivernaux et pandémies à l’avenir. »

Les préoccupations exprimées dans la lettre incluent des accusations selon lesquelles aucun ministre responsable des politiques « ne s’est engagé dans une discussion ouverte et complète sur d’autres moyens de gérer la pandémie », bien qu’il soit au courant d’autres points de vue médicaux et scientifiques.

Il ajoute que les politiques de réponse à la pandémie ont causé « des dommages importants, permanents et inutiles » au Royaume-Uni et « ne doivent jamais se répéter ».

La lettre se concentre sur 10 domaines où l’approche du Royaume-Uni face au COVID a échoué. Il soutient que la nature de la menace de covid a été exagérée, il affirme que l’utilisation de la science du comportement pour générer la peur était « inappropriée et contraire à l’éthique » et il soutient que le rôle de la propagation asymptomatique a été surjoué et utilisé pour promouvoir le respect par le public des restrictions.

Enfin, il indique que des restrictions ont été imposées avec une dépendance excessive aux données de modélisation tout en ignorant les données du monde réel.

Les signataires ont appelé à un “changement radical au sein du gouvernement” qui doit désormais prêter une attention particulière aux experts estimés en dehors de son cercle restreint qui sonnent l’alarme.

Les signataires comprennent

Dr Jonathan Engler, MB ChB LLB (Hons) DipPharmMed

Professeur John A Fairclough, BM BS B Med Sci FRCS FFSEM, chirurgien consultant, a dirigé un programme de vaccination pour une épidémie de polio, ancien président BOSTA, pour les chirurgiens orthopédistes, membre du corps professoral FFSEM

M. Tony Hinton, MB ChB, FRCS, FRCS(Oto), Chirurgien consultant

Dr Renee Hoenderkamp, ​​BSc (Hons) MBBS MRCGP, médecin généraliste

Dr Ros Jones, MBBS, MD, FRCPCH, pédiatre consultant à la retraite

M. Malcolm Loudon, MB ChB MD FRCSEd FRCS (Gen Surg) MIHM VR

Dr Geoffrey Maidment, MBBS, MD, FRCP, médecin consultant à la retraite

Dr Alan Mordue, MB ChB, FFPH (retraité), consultant à la retraite en médecine de santé publique

M. Colin Natali, BSc(Hons), MBBS FRCS FRCS(Orth), consultant chirurgien de la colonne vertébrale

Dr Helen Westwood, MBChB MRCGP DCH DRCOG, Médecin généraliste

Autres signataires :

Dr Fiona Martindale MRCGP, Médecin généraliste

Dr Ian Comaish BM BCh Affiliations : FRCOphth, Ophtalmologiste consultant

Dr Eashwarran Kohilathas BMBS, stagiaire généraliste

Dr Kulvinder Manik MBChB, MRCGP, MA (Cantab), LLM, Gray’s Inn, médecin généraliste

Dr David Morris MBChB MRCP (Royaume-Uni) BSEM, médecin généraliste

Dr Michael Bell MBChB (1978 Edin) MRCGP (1989), médecin généraliste (retraité)

Dr Jessica Robinson BSc. (Hons.) MB. BS. MRCPsych. MFHom, Docteur Diplômé, Psychiatre.

Dr Laura Marshall-Andrews MB MRCPCH DROG MRCGP, médecin généraliste

Dr Rohaan Seth MBChB(hons), BSc(hons), MRCGP(2012), Médecin généraliste

Dr Greta Mushet MBChB MRCPsych, Psychiatre consultante à la retraite en psychothérapie

Dr Carl Simpson MB ChB, MSc, MD, MFPH, FRCGP, FRACGP Médecin généraliste et directeur médical

Dr S Ferdinando MBBS FRCPsych MSc, psychiatre consultant

Dr Elizabeth Evans MA(Cantab), MBBS, DRCOG, Médecin retraité

Dr Charles Forsyth MBBS, praticien médical indépendant BSEM

Dr David TH Williams MB BS BDS FFHom (médecin titulaire d’un diplôme médical)

Dr Jayne Donegan MMBBS DRCOG DFFP DCH MRCGP MFHom, Médecin généraliste (Retd)

Dr Jon Rogers MBChB MRCGP, généraliste (à la retraite)

Dr Clare Jones MB ChB, médecin généraliste

Dr Christopher Wood MBBS MRCPsych Psychiatre (à la retraite)

Dr Sue De Lacy MBBS MRCGP MFHOM AFMCP UK Médecin de santé intégrative

Dr Franziska Meuschel MD ND PhD Affiliations : IDF, BSEM, Docteur (titulaire d’un diplôme médical)

Dr Julia Wilkens MD FCROG, consultante en obstétrique et gynécologie

Dr Helen Heaton BM BS MRCGP, Médecin généraliste

Dr Christopher Boitz MBChB BSc (Hons), médecin généraliste

Dr Clare Craig BM BCh FRCPath, pathologiste consultante

Dr Sebastien Viatte MD, PhD Médecin, immunologiste, épidémiologiste génétique

M. Jonathan Hobson BM BCh FRCS, Chirurgien ORL consultant

Dr Peter Campbell MB BS, BOA, FRCSEd, BSLM, consultant orthopédique et médecin spécialiste du mode de vie

Dr Ashvy Bhardwaj MBBS MRCGP Docteur (titulaire du diplôme médical)

Dr Sam White MBChB MRCGP Affiliations : RCGP, ILADS, IFM, ANP, Docteur (titulaire du diplôme médical)

Dr Gabriella Day MBBS MRCP, DCh, MRCGP, MFHom, Médecin généraliste

Dr Amanda Herbert MB BS FRCPath, Pathologiste consultant à la retraite

Dr Haleema Sheikh MBBS, MRCGP, Médecin généraliste

Dr Elizabeth Corcoran MBBS MRCPsych

Dr Frank Medford MB ChB Psychiatre consultant (suppléant)

Dr Emma Brierly MB BS MRCGP, Médecin généraliste

Dr Sarah Taylor MB BCh MRCPsych Consultante Psychiatre pour enfants et adolescents

Dr Art O’Malley BA, MB, BCh, DCH, MRCGP, MRCPsych, FRCPsych psychiatre consultant et généraliste ET spécialiste en traumatologie

Dr Nichola Ling MRCOG, obstétricienne consultante

Dr Theresa Lawrie MBBCh, PhD Docteur (titulaire d’un diplôme médical)

Dr Karen Malone BM (Hons) MRCGP ASLM / BSLM Dip Affiliations: Médecin généraliste BSLM

Dr Andrew Ling RCOA Consultant Anesthésiste

Dr Christina Peers MBBS, DRCOG, DFSRH, FFSRH Médecin généraliste formé, Consultante en Contraception et Santé de la Reproduction

Dr Pascal Mensah Médecin Généraliste, Membre de la British Society of Immunology

Dr Charlie Sayer MBBS FRCR Radiologue consultant

Dr Amir ASHGARI MD, FARCgp, Médecin généraliste

Dr Mary Walsh MB BCh, médecin généraliste

Dr Gérard Hall MBBS FRCP, Médecin consultant

Dr David Jackson BSc MB BCh MRCP FRCR, Radiologue consultant

Dr Jessica Engler MBChB, BSc (hons), GP Stagiaire |

Dr Suhail Hussain MBChB, MRCGP, DRCOG, DFFP, PG Dip diabète, Médecin généraliste

Dr Polly Keeling MB ChB, Docteur (titulaire du diplôme médical)

Dr Anastasia Maria Loupis MD, Médecin urgentiste

Dr Sam David MBBS, médecin généraliste Dr Jolanta Sliwowska MD, anesthésiste spécialiste associé

Dr Tony Pearson FRCGP, médecin généraliste (retraité)

Dr Stephen Hunter FRCPsych. École de santé publique et de médecine tropicale MMM Tulane. Ancien médecin, NHS Wales

Dr Danielle Fisch BA, MD, CCFP (Certification du Collège des médecins de famille)

Dr Elisabeth Clewing Médecin généraliste à la retraite

Dr Malcolm Kendrick MbCHB MRCGP, Médecin généraliste

Dr Ricky Allen MB BS DRCOG MRCGP, Médecin généraliste à la retraite

Dr Arunkumar Patel MBBS, MRCPH (Royaume-Uni) Consultant à la retraite en santé publique

Dr Dean Patterson MB ChB, FRCP, médecin consultant

Dr Nyjon Eccles BSC, MBBS, MRCP, PhD, médecin en médecine intégrée

Dr Sheila Richards MBBS MRCGP, Médecin généraliste Dr Anna Forbes MBBS BSEM, Docteur (titulaire du diplôme médical)

Dr David Crossley MB, BS (1988), FRCA(1993) FFICM(2012), MRCPath(ME), Consultant en anesthésie et soins intensifs

Dr Liesel Holler MD, Docteur (titulaire d’un diplôme médical)

Dr Alistair Holdcroft MBChB DOccMed DAvMed DRCOG, médecin généraliste et médecine du travail

Dr Tehmton Sepai MBChB MFHom MLCOM, Docteur (titulaire du diplôme médical)

Dr Peter Chan BM, MRCS (2006), MRCGP, Médecin généraliste

Dr Stefanie Williams Docteur (titulaire d’un diplôme médical)

Dr Robert Powell Médecin généraliste

Dr Holly Young MBChB, MRCP, BSc, PgCert Med Leadership, consultante en médecine palliative

Dr Gabrielle Budd MBChB et BMedSci(Hons) (Otago), PhD, Docteur (titulaire d’un diplôme médical)

Mme Diane Bartley RGN GPN Dip diabète,Dip maladie mineure,Dip asthme,Dip CHD,Dip planning familial, infirmière autorisée

M. John Collis Infirmier praticien (retraité)

Mme Debbie Brotherston RCN, infirmière ou sage-femme

Mme Elspeth Hill RSCN, RGN, NMC, infirmière ou sage-femme

Mme Jo Brimmell NMC, RCN, infirmière ou sage-femme

Mme Rosemary Wood RGN, Infirmière (ret)

M. Jake Stanworth Infirmier autorisé en santé mentale (RMN)

Mme Margret Watson NMC, infirmière en santé mentale communautaire

Mme Nicola Campbell Ancienne infirmière générale autorisée

M. Andy Reynolds Infirmière responsable A&E

Mme Leanne Wakters Ex infirmière plus de 20 ans d’expérience

Mlle Ruth Oram Infirmière principale

Mme Dee Norwood Infirmière ou Sage-femme (NHS)

Mlle Anna Phillips Infirmière pédiatrique autorisée

Mme Valerie Palmer Infirmière Diplômée d’Etat, Infirmière Communautaire

Mme Gayle Gerry BSc (Hons). RN. Infirmière de médecine générale

Mlle Marianna Henley Infirmière diplômée

Mme Patricia Chedgzoy Infirmière réguidée

Mme Wendy Armstrong Infirmière praticienne

Mme Jill Catling Infirmière diplômée d’État (à la retraite)

Mme Rhoda Roberts Infirmière psychiatrique autorisée, Praticienne spécialisée autorisée en soins infirmiers en santé mentale communautaire, BSc Nursing in the Community

Mme Patricia Penfold Infirmière diplômée (ret)

Mme Constance Woodall Infirmière diplômée (ret)

Mme Susan Tapper Infirmière autorisée

Mme Paula Matthews Infirmière diplômée

Mme Julie O’Neil Infirmière autorisée

Mlle Nadia Jejna Infirmière diplômée

Mme Sarah Knights Infirmière diplômée

Mme Susan McAleney Infirmière autorisée

Mlle Susan Forbes Ancienne infirmière en santé mentale

Mme Jacqui Ruby Infirmière diplômée

Mme Mandy Gardiner Infirmière de soutien scolaire

Mme Jill Mcdonald infirmière autorisée et instructrice d’exercices cardiaques

Mme Karen Moore Infirmière diplômée

Mme Kathryn Weymouth Sage-femme agréée

Mme Patricia Cragg Infirmière diplômée (ret)

Mme Samantha Simpson Infirmière autorisée

Mme Kate Blake Infirmière diplômée (ret)

Mme Moira Pratt Infirmière diplômée

Mlle Louise Naylor Infirmière adulte autorisée

Mme Marie Hartley Infirmière communautaire autorisée

M. Jon-Paul Mitchell Infirmier autorisé en santé mentale

Mme Gillian Dawson infirmière autorisée (néonatale)

Mme Alma Pierce Infirmière diplômée

Mme Catherine Jones Paramédic

Dr Teresa Wilson Paramédic

M. Bhupesh Maisuria Paramédic

Mlle Pauline Kiely ambulancière