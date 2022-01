Des centaines de milliers de MPME ne veulent-ils plus des avantages de l’enregistrement des MPME ? Voici ce que suggèrent les données du gouvernement

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Au 3 janvier 2022, 60 65 339 étaient des microentreprises enregistrées sur le portail Udyam, suivies de 3 14 332 petites et 34 102 moyennes entreprises, selon les données du gouvernement.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Selon les experts, il existe actuellement des milliers d’entreprises dans le secteur des MPME, considéré comme l’épine dorsale de l’économie indienne, qui pourraient ne pas vouloir des avantages offerts par le gouvernement aux MPME enregistrées à Udyam. L’inférence a été tirée sur la base des données disponibles par le ministère des MPME. Comprenons ceci ci-dessous étape par étape :

Au total, 21 96 902 entreprises ont déposé une demande de mémorandum sur les entrepreneurs (EM-II) entre 2007 et 2015, selon les données du rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME. À partir de septembre 2015, avec l’introduction du nouveau portail d’inscription en ligne appelé Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), il y a eu 1 02 32 451 (1,02 crore) d’inscriptions jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle il a été remplacé par le dernier portail Udyam Registration. . L’Inde, par ailleurs, comptait 6,33 millions de MPME non constituées en société selon le 73e cycle de l’enquête nationale par échantillon (NSS), menée par le National Sample Survey Office en 2015-2016.

L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait annoncé les directives révisées le 2 juillet de l’année dernière pour que les MPME rétablissent le commerce de détail (les vendeurs de rue étaient également autorisés à s’inscrire) et le commerce de gros dans la catégorie MPME. Au 29 novembre, 5 33 404 inscriptions de commerces de détail et de gros ont été enregistrées sur le portail Udyam. Ces données ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Lok Sabha en réponse à une question lors de la session d’hiver.

Le nombre total d’enregistrements sur le portail Udyam était d’environ 64,10 lakh au 31 décembre 2021, ce qui comprenait le commerce de détail et le commerce de gros. Cependant, la part des nouvelles inscriptions, qui pourraient être de nouvelles MPME et/ou celles qui n’étaient pas enregistrées, et des MPME passant des inscriptions UAM ou EM-II sur le portail Udyam, n’était pas connue.

Les commentaires du ministère des MPME n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

Il est important de noter que le gouvernement avait prolongé la validité des enregistrements EM-II et UAM (obtenus avant le 30 juin 2020) de mars 2021 à décembre 2021. La Reserve Bank of India (RBI) avait précisé l’année dernière que les EM II et/ou Les UAM des MPME resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même si les MPME devaient s’inscrire sur le portail Udyam avant mars de cette année pour bénéficier de divers avantages du gouvernement, y compris des incitations telles que les prêts sectoriels prioritaires.

« On s’attend à ce que les détenteurs existants d’EM Part-II et d’UAM puissent migrer vers le nouveau système d’enregistrement Udyam, qui a été lancé le 1er juillet 2020, et bénéficieraient des avantages des programmes gouvernementaux, ouvrant ainsi la voie au renforcement des MPME. et conduisant à leur reprise plus rapide, à la stimulation de leur activité économique et à la création d’emplois », a déclaré le ministère des MPME dans un communiqué sur la prolongation prévue. Cependant, il n’avait publié aucune notification ou déclaration sur une nouvelle prolongation de la validité.

Selon les experts, si l’on suppose que tous les enregistrements du portail Udyam 58,7 lakh (enregistrements de commerce de détail et de gros exclus) au 31 décembre 2021, étaient des MPME existantes qui sont passées des enregistrements EM-II/UAM, cela signifie que 57% ( de plus de 1 crore de MPME) avaient déménagé vers le portail Udyam tandis que le reste 43 pour cent (43,55 lakh) ne s’était pas enregistré. Cependant, les données du portail Udyam incluaient probablement également de nouvelles inscriptions, par conséquent, la part des MPME existantes s’enregistrant sur le portail pourrait être inférieure à 57 %.

«Je pense que suffisamment de temps a été accordé aux entreprises pour accéder au portail Udyam jusqu’en décembre 2021. Après tout, c’était le choix des entrepreneurs de s’inscrire ou non en tant que MPME sur le portail. S’ils ne se sont pas inscrits malgré les avantages offerts par le gouvernement, cela suggère qu’ils ne s’y intéressaient pas. D’un autre côté, cela pourrait aussi être une question de duplicité dans les enregistrements sous UAM/EM-II et donc les enregistrements réels sur Udyam pourraient être corrects. Cependant, si nous éliminons le problème de la duplicité, la raison pour laquelle ces entreprises ne se sont pas enregistrées est alors une préoccupation. Les avantages du portail Udyam pourraient ne pas être très efficaces pour ces entreprises et, par conséquent, elles sont à l’aise avec un enregistrement d’entreprise régulier pour fonctionner », a déclaré Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des MPME indiennes (FISME) à Financial Express Online.

Parmi les avantages globaux de l’enregistrement sur le portail Udyam, citons également la liberté de renouvellement de l’enregistrement, un nombre illimité d’activités, y compris la fabrication ou le service, pourrait être ajouté à un seul enregistrement, les MPME pourraient s’inscrire sur le Government eMarketplace (GeM) et également simultanément à bord de la plate-forme TReDS. L’enregistrement visait également à aider les MPME à bénéficier des avantages des programmes gouvernementaux tels que le système de garantie de crédit, la politique de passation des marchés publics, etc. Les MPME peuvent s’inscrire sur le portail gratuitement et sans aucun document, à l’exception de leur numéro de compte permanent et des détails Aadhaar.

« Il doit y avoir beaucoup de nouvelles entreprises dans le cadre des MPME après la révision de la définition des MPME qui ne se sont pas inscrites sur le portail. Les MPME qui ne se sont pas inscrites sur le portail Udyam pourraient ne plus être considérées comme des MPME et ne seraient pas éligibles aux avantages MPME. Cependant, les MPME n’ont pas beaucoup profité des mesures gouvernementales. Le plus grand défi pour de nombreuses MPME a été d’obtenir des prêts sans garantie. De plus, ceux qui ne souhaitent pas vendre au gouvernement via les marchés publics n’ont pas à s’inscrire sur le portail. De plus, les MPME ont hésité à partager les détails de leurs investissements et de leur chiffre d’affaires via le portail », a déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME).

Au 3 janvier 2022, 60 65 339 étaient des microentreprises enregistrées sur le portail Udyam, suivies de 3 14 332 petites et 34 102 moyennes entreprises, selon les données. Cependant, il est important de noter que les 64 enregistrements de lakh sont arrivés en 18 mois (juillet 2020-décembre 2021) par rapport à plus de 1 crore d’enregistrements UAM qui ont été enregistrés en près de 5 ans. « La pandémie a souligné la nécessité de passer à une plateforme numérique. Ce déménagement n’a pas été facile et beaucoup d’ajustements ont été nécessaires. Pour certaines MPME, c’est devenu le seul mode de survie. Nous obtenons une bonne réponse sur le portail Udyam. Si vous regardez le modèle précédent, il avait fallu environ cinq ans pour atteindre 10 millions (inscriptions), ici en 14-15 mois, nous atteignons près de 6 millions », avait déclaré le secrétaire des MPME, BB Swain, lors d’un événement virtuel CII en novembre. l’année dernière.

« Je ne pense pas que les MPME aient cessé de voir les avantages de s’inscrire sur le portail. Avec les programmes gouvernementaux, ils bénéficient d’un traitement préférentiel. De plus, il ne semble pas que suffisamment de temps ait été accordé aux MPME existantes pour s’inscrire sur le portail Udyam. Il est peu probable que les MPME ne trouvent pas avantageux de s’inscrire sur le portail pendant la période de Covid avec les multiples programmes proposés par le gouvernement. Le retour général que nous avons reçu des MPME est qu’elles l’ont trouvé utile. Le gouvernement devrait faire de l’exploration de données sur les raisons pour lesquelles ces MPME ne sont pas passées au nouveau portail », a déclaré Harjinder Kaur Talwar, vice-président de FICCI CMSME à Financial Express Online.

