Des centaines de milliers de remerciements aux lecteurs d’Espabox

Nous avons terminé l’année avec enregistrer dans ESPABOX. Tout cela grâce aux lecteurs de plus en plus nombreux qui ont fait décembre 2021 le mois le plus visité de l’histoire de ce site, qui a commencé son parcours à la fin des années 90.

Merci beaucoup à tous de nous suivre et de collaborer avec vos opinions intéressantes sur le forum, qui est de plus en plus respectueux et sage.

Nous avons confiance pour arriver à un million de visites mensuelles bientôt, ce qui pour un site de boxe et espagnol, dédié principalement à la boxe espagnole, c’est beaucoup.

Merci et continuez avec nous. Nous continuons à faire de notre mieux pour vous donner la meilleure information de qualité.