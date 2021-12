Des centaines de Pères Noël surfent sur la Space Coast de Floride

En Floride, le Père Noël a abandonné ses neuf rennes et son traîneau volant et a lancé les festivités de Noël avec une planche de surf.

Le moment remarquable s’est produit à Cocoa Beach le vendredi de la veille de Noël, lorsque des centaines de surfeurs ont enfilé leurs meilleurs costumes de Père Noël pour célébrer les vacances et profiter aux œuvres caritatives locales.

Des milliers de spectateurs se sont rendus sur la Space Coast de Floride pour le 12e événement caritatif annuel Surfing Santas la veille de Noël 2021. (NPI/Florida’s Space Coast Office of Tourism)

Plus de 10 000 spectateurs se sont rendus sur la Space Coast de Floride pour le 12e événement annuel Surfing Santas et ont regardé plus de 400 surfeurs déchiqueter les vagues pour une bonne cause.

L’organisation a dû annuler son événement l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, mais cette année, Surfing Santas a tout mis en œuvre avec un site de six pâtés de maisons à 3 Minutemen Causeway Beach.

Surfing Santas a organisé son 12e surf annuel de charité la veille de Noël avec une apparition spéciale de l’ancien quart-arrière de la NFL Doug Flutie, qui a lancé l’événement en sautant d’un hélicoptère tout en portant un costume de Père Noël. (NPI/Office du tourisme de la côte spatiale de la Floride)

L’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Doug Flutie, a donné le coup d’envoi de l’événement vendredi matin en sautant d’un hélicoptère dans l’océan Atlantique vêtu d’un costume de père Noël.

Le reste de la journée a été rempli de friandises sur le thème de l’espace, de concours de costumes, de danseurs hawaïens et d’une visite du Père Noël.

Un représentant des médias de Surfing Santas a déclaré à Fox News Digital que l’organisation comptait toujours les fonds qu’elle avait collectés grâce à l’événement, mais que les bénéfices de l’événement seraient reversés à des œuvres de bienfaisance basées en Floride. Selon Surfing Santas, les organisateurs de l’événement estiment qu’il a permis de récolter des dizaines de milliers de dollars.

L’organisation a déclaré avoir collecté plus de 200 000 $ lors de ses 11 événements Surfing Santas précédents pour deux organisations à but non lucratif locales – Grind for Life, un programme d’aide financière pour les patients atteints de cancer, et le Florida Surf Museum, une société de préservation du surf. Les deux organisations sont basées à Cocoa Beach.

Les surfeurs et les spectateurs qui souhaitent s’impliquer avec Surfing Santas peuvent visiter le site Web de l’organisation à SurfingSantas.org.