Des centaines de personnes à Tokyo, au Japon, font la queue pour les cartes Pokémon

Ce week-end à Akihabara à Tokyo, plus de cinq cents personnes ont fait la queue pour des cartes Pokémon. Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux exemples de Pocket Monsters dessinant de longues lignes, en particulier au Japon. Ce serait normalement un événement régulier. En 2021, c’est tout sauf, avec les restrictions Covid-19 du pays rendant de tels sites profondément inhabituels.

Ces cartes n’étaient pas nouvelles, mais plutôt une réimpression. Malgré cela, des lignes se sont formées dans tout le Japon, même si une grande partie du pays est toujours en état d’urgence pour Covid-19, y compris Tokyo, où de telles lignes semblent appartenir au passé.

“Parce que de nombreux magasins sont temporairement fermés à Akihabara en raison de Covid-19, c’était totalement extrême”, a déclaré Kaztsu, photographe et blogueur qui couvre le quartier des geeks. D’après son décompte, environ 550 personnes ont fait la queue devant la caméra Yodobashi à Akihabara pour les cartes.

“La seule chose qui peut faire une ligne comme celle-ci, ce sont les cartes pachinko et Pokémon.”

À partir de la fin du mois dernier et tout au long du week-end, de nouvelles impressions d’Eevee Heroes et de Shiny Star V sont arrivées dans les magasins japonais. Comme l’explique YouTuber okJLUV, ces ensembles ont déjà reçu une poignée de nouvelles impressions depuis leur sortie. Par exemple, Eevee Heroes a été réédité en juin avant sa dernière version. Shiny Star V est apparu pour la dernière fois début février, fin mars et maintenant, fin août et début septembre. Au fur et à mesure que les dernières impressions arrivaient en stock, les magasins de tout le pays ont tracé des lignes et ont vu des ruptures de stock, notamment à Kawasaki, Miyazaki, Hakata et Sapporo.

G/O Media peut toucher une commission

Lorsque ces réimpressions antérieures sont arrivées en stock, il y avait de longues files d’attente – et pas seulement à Tokyo – mais les files d’attente semblent s’allonger. Ces files peuvent être remplies de fans purs et durs, mais elles peuvent également être remplies de spéculateurs espérant gagner rapidement un yen, ou de personnes payées pour faire la queue. Les boîtes de Shiny Star V, par exemple, ont atteint jusqu’à plus de trois fois leur prix de détail suggéré de 5 500 yens (49,90 $), avec des cartes individuelles désirables qui en commandent beaucoup plus.

Certains magasins ont déplacé des produits sans restrictions, tandis que d’autres ont limité les clients à une boîte par personne afin de décourager les revendeurs. Yodobashi Camera à Yokohama a interrogé les clients avant de leur vendre les cartes.

(La question pop, cependant, n’était pas difficile : « Qui est l’acolyte du personnage principal dans Pokémon ? »)

Même à Akihabara à Tokyo, où les gens faisaient la queue religieusement avant la pandémie, la ligne la plus récente de la Yodobashi Camera de la région s’est démarquée. Au Japon, à l’ère de Covid-19, il est inhabituel de voir des lignes du premier arrivé, premier servi comme celle-ci, à moins qu’elles ne soient pour les vaccinations. Les ventes sur console sont passées à des systèmes de tombola pour éviter les grands rassemblements. Il semble que les cartes Pokémon ne l’aient pas fait.

Le photographe Katzu souligne plus tôt cet été, lorsque le plus grand magasin Pokémon du monde a ouvert ses portes à Akihabara. Sans surprise, il a également attiré une foule nombreuse – selon son décompte, un nombre impressionnant de 700 personnes environ.

Pandémie ou pas, alors que le marché des cartes Pokémon se réchauffe même au Japon, vous devez vous attendre à ce que les files d’attente et les ventes se poursuivent.

Pour en savoir plus sur la couverture régulière d’Akihabara par Kaztsu, consultez son site officiel. Vous pouvez également le suivre sur Twitter pour des mises à jour quotidiennes et des photos de la ville la plus électrique du Japon.

Toutes les images et tweets utilisés avec autorisation.