Des centaines de personnes défilent en Palestine pour protester contre la solidarité à Londres

H

Un grand nombre de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres pour marcher en solidarité avec le peuple palestinien au milieu du conflit en cours avec Israël.

Les manifestants ont pu être entendus scandant «Palestine libre et libre» et brandissant des banderoles appelant à la fin des bombardements du territoire par les forces israéliennes.

Des manifestants de tous horizons ont brandi des pancartes pour exiger «justice».

Un conseil a lu «Palestine libre» tandis qu’un autre a dit «sauver l’humanité».

LIRE LA SUITE

À Hyde Park, on a pu voir une file d’hommes agenouillés sur leurs vestes en vue de prier pour ceux qui souffrent de la violence qui sévit en Palestine.

Les trains ne se sont pas arrêtés à Marble Arch, ce qui a perturbé le voyage des manifestants.

Standard du soir

Huda, qui en est à sa première année d’université, a déclaré qu’il était «totalement inacceptable» que les pays occidentaux ne fassent rien contre le conflit.

«C’est à nous de défendre le peuple palestinien parce qu’il n’a personne», a-t-elle déclaré.

«Si nous ne pouvons pas y aller et les aider physiquement, nous pouvons venir ici et montrer notre soutien de cette façon.

«Il ne s’agit pas d’être musulman, mais de prendre soin de l’humanité et des vies qui sont perdues. Peu importe la religion que vous êtes.

Mushfiqur, 20 ans, a fait écho aux commentaires de son ami et a déclaré au Standard: «Je pense que c’est une honte. Ce sont des enfants et des femmes innocents qui sont tués sur leurs propres terres et le gouvernement britannique est juste assis là à regarder ce qui se passe quand je pense qu’il peut faire une différence.

«Ces problèmes se produisent depuis des années et des années et rien n’a changé.»

Pennsylvanie

Parmi ceux qui devraient s’adresser à la foule aujourd’hui figurent l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, Diane Abbott et Zarah Sultana.

Depuis lundi, au moins 140 Palestiniens, dont 39 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza.

En Israël, sept personnes ont été tuées, dont un garçon de six ans et un soldat.

L’armée israélienne a déclaré que des centaines de roquettes avaient été tirées de Gaza vers divers endroits en Israël et qu’elle avait ajouté des renforts près des terres orientales de l’enclave.

La manifestation à Londres a été organisée par Palestine Solidarity Campaign, les Amis d’Al-Aqsa, le Forum palestinien en Grande-Bretagne, la Coalition Stop The War, la Campagne pour le désarmement nucléaire et l’Association musulmane de Grande-Bretagne.

Un porte-parole des organisateurs a déclaré: «Il est vital que le gouvernement britannique prenne des mesures immédiates.

«Il doit cesser de permettre à la violence brutale d’Israël contre et à l’oppression du peuple palestinien de rester impunis.

«Le bombardement de Gaza qui tue des civils, y compris des enfants, est un crime de guerre.

“Le gouvernement britannique est complice de ces actes tant qu’il continue d’offrir un soutien militaire, diplomatique et financier à Israël.”