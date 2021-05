Des centaines de personnes encerclent une camionnette d’immigration lors d’un raid du Home Office ⋆ .

Un homme s’est placé sous une camionnette de police de l’immigration à Glasgow (Photo: PA)

Des centaines de manifestants ont encerclé une camionnette du Home Office, dont une se trouve juste en dessous, pour l’empêcher de quitter une rue de Glasgow.

Le véhicule de police de l’immigration était garé dans la rue Kenmure, à Pollokshields, où environ 200 personnes sont venues scandant «Laissez nos voisins, laissez-les partir» et «Les flics rentrent chez eux».

Un grand nombre de policiers portant des masques faciaux sont également présents.

Les militants et les voisins ont critiqué le raid «honteux», qui a eu lieu alors que des millions de musulmans se préparaient à célébrer l’Aïd.

La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle était “ profondément préoccupée par cette action du ministère de l’Intérieur, en particulier aujourd’hui au cœur d’une communauté célébrant l’Aïd ”, ajoutant: “ Mon bureau mène des enquêtes urgentes et se tient prêt à offrir toute l’aide nécessaire à ces personnes. détenu.’

L’action @ukhomeoffice crée aujourd’hui une situation dangereuse et inacceptable à Pollokshields. En tant que MSP local, je cherche également des réponses urgentes de leur part – ils doivent résoudre cette situation dès que possible. https://t.co/aMGAe88M1J – Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 13 mai 2021

Le secrétaire à la Justice et MSP de Glasgow Pollok Humza Yousaf a également demandé à parler au ministre de l’Intérieur des scènes.

Il a tweeté: “ Cette opération des forces frontalières britanniques, à Polloksheilds, au cœur de la communauté musulmane, le jour de l’Aïd est une démonstration de l’environnement hostile du gouvernement britannique.

“ J’ai demandé à parler au ministre de l’Intérieur pour obtenir plus de détails et préciser à quel point cette situation est inacceptable. ”

La police fait la queue autour de la camionnette de police de l’immigration (Photo: .)



Les manifestants ont tenu des pancartes indiquant “ Les migrants et les réfugiés sont les bienvenus ici ” (Photo: .)



Certains se sont assis sur la route pour empêcher la camionnette de partir (Photo: .)

Tom, un voisin qui a rejoint la manifestation, a comparé l’opération d’immigration à une descente de police le jour de Noël.

L’homme de 31 ans, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, a déclaré: “ La solidarité manifestée aujourd’hui montre que la communauté ne supportera pas que leurs voisins soient traînés hors de chez eux.

«Je demanderais aux chrétiens de réfléchir à ce que cela ferait d’avoir une perquisition chez vous le jour de Noël.

Il a déclaré que la présence policière “ augmentait assez rapidement ”, avec 10 camionnettes sur les lieux vers midi.

Les manifestants ont scandé “ Laissez nos voisins, laissez-les partir ” (Photo: .)



La police a été appelée dans la rue Kenmure à Pollokshields (Photo: PA)

Mohammad Asif, directeur de la Fondation afghane des droits de l’homme, était l’un de ce qu’il a dit être des centaines de voisins qui protestaient contre l’action.

L’homme de 54 ans a déclaré: “ Nous sommes ici contre l’environnement hostile créé par les conservateurs et l’État britannique.

“ Les mêmes personnes qui ont fui les bombes britanniques et américaines ont mis à l’arrière de la camionnette en ce moment. Et ils sont sur le point d’être expulsés.

«Et c’est le jour de l’Aïd, vous savez… les gars ne sont même pas autorisés à prier. Comment faites-vous cela dans une société démocratique? C’est un triste jour.

M. Asif, qui a lui-même quitté l’Afghanistan en tant que réfugié en 2000, a déclaré que l’atmosphère parmi les manifestants était pacifique.

Sabir Zazai, directeur général du Scottish Refugee Council, a écrit sur Twitter: “ Ce n’est pas proche des détails à ce sujet, mais c’est choquant, honteux et raciste si des personnes sont attaquées par des agents de la force publique au milieu de la pandémie le jour de #Eid. ”

Un policier corrompu a volé de l’argent lors de fausses descentes de police organisées par un gang criminel

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “ Vers 9 h 55 ce matin, la police a été appelée pour soutenir des collègues de l’agence britannique des frontières à une adresse de Kenmure Street, Pollokshields, Glasgow.

«Un certain nombre de manifestants sont maintenant sur place. Les agents sont sur les lieux et les enquêtes se poursuivent.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();