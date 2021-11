Des centaines de propriétaires de voitures Tesla ne peuvent pas accéder à leurs véhicules en raison d’une erreur de serveur | Moteur

À certaines heures, certains propriétaires de voitures Tesla n’ont pas pu accéder à leur véhicule en raison d’une panne de serveur et la colère s’est déchaînée sur les réseaux sociaux.

L’un des conforts que nous offrent les voitures Tesla est la possibilité de déverrouiller le véhicule à l’aide d’une application dédiée, ce qui évite d’avoir à dépendre d’autres éléments tels que le porte-clés correspondant, mais parfois un avantage peut se transformer en cauchemar comme cela s’est produit au cours des dernières heures.

Et c’est que Tesla a confirmé qu’en raison d’un problème dans ses serveurs, il a causé différentes pannes rencontrées par des centaines de clients à travers le monde. lors du déverrouillage de votre véhicule.

Et c’est que des dizaines voire des milliers de propriétaires de voitures Tesla n’ont pas pu déverrouiller ou même communiquer avec leurs véhicules pendant quelques heures à l’aide de l’application en raison d’une interruption des serveurs de l’entreprise.

Les propriétaires de la Tesla concernée se sont rendus sur les réseaux sociaux pour signaler que l’application renvoyait une « erreur de serveur 500 » qui empêchait la communication avec la voiture.

Cette erreur fondamentalement ce qui a causé, c’est que les propriétaires de ces voitures ils n’ont pas pu utiliser l’application pour entrer dans le véhicule mais ont également signalé un emplacement incorrect de la voiture.

Además de en redes sociales, en sitios como el foro teslamotorsclub han sido bastantes los usuarios afectados, lo que aparentemente ha podido afectar a nivel mundial dado que hay personas de Estados Unidos, Corea del Sur, Australia y parte de Europa que acudieron a quejarse del problème.

Certains modèles Tesla peuvent être déverrouillés à l’aide du téléphone via Bluetooth, mais aussi via une carte ou un porte-clés, mais d’autres modèles ne peuvent apparemment être déverrouillés que via l’application qui fait office de clé électronique.

Devrait revenir en ligne maintenant. Il semble que nous ayons accidentellement augmenté la verbosité du trafic réseau. Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. – Elon Musk (@elonmusk) 20 novembre 2021

Il y a aussi certains utilisateurs qui se sont plaints que leur télécommande était endommagée et qu’ils devaient se rendre sur l’application pour entrer dans leur véhicule, mais cela ne fonctionnait pas.

Apparemment le problème est déjà résolu dans le monde entier et vous ne devriez rencontrer aucun problème pour accéder à votre voiture sous aucun des éléments disponibles.

Elon Musk, PDG de Tesla, a confirmé que tout fonctionnait bien maintenant et qu’ils en avaient pris note pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir.