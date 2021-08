Des centaines de responsables américains se seraient portés volontaires pour voyager à l’étranger pour traiter les réfugiés afghans 10z viral

Plus de 500 responsables américains se seraient portés volontaires pour voyager à l’étranger pour traiter les réfugiés afghans, selon deux journalistes de CBS News.

Lundi, plus de 500 employés des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) seraient disposés à aider à traiter les alliés afghans qui espèrent s’installer aux États-Unis, selon une note du directeur de l’agence, Ur Jaddou, Camilo Montoya de CBS News. Galvez a rapporté.

Les employés qui se sont portés volontaires devraient recevoir des instructions cette semaine, a-t-il déclaré, ajoutant que le Département de la sécurité intérieure (DHS) a lancé une campagne à l’échelle de l’agence pour recruter des volontaires prêts à voyager à l’étranger pour traiter les personnes afghanes à risque.

Les volontaires sont censés « gérer les chaînes de traitement, collecter des données personnelles et fournir un soutien logistique », a déclaré Montoya-Galvez dans un e-mail interne.

Ce week-end, plus de 500 employés des services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) s’étaient portés volontaires pour aider à traiter les alliés afghans à risque transférés aux États-Unis, selon un e-mail interne du directeur de l’agence Ur Jaddou. Les bénévoles recevront des instructions cette semaine. – Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) 23 août 2021

Selon Nicole Sganga de CBS News, plusieurs autres agences du DHS, dont des responsables des douanes et de la protection des frontières, de l’immigration et de l’application des douanes et de la Transportation Security Administration, auraient été déployées dans des pays comme le Koweït, le Qatar et l’Allemagne pour aider à traiter et filtrer les alliés afghans cherchant refuge aux États-Unis. .

L’armée américaine devait emmener plus de 30 000 alliés afghans menacés de représailles par les insurgés talibans vers des bases militaires au Koweït et au Qatar, a rapporté le Wall Street Journal le 23 juillet. L’administration Biden a étendu un programme visant à aider les Afghans à quitter le pays en tant qu’actes de violence. commis par des combattants talibans a augmenté, a rapporté la Daily Caller News Foundation.

Des milliers d’Afghans se sont rassemblés à l’aéroport de Kaboul, où certains ont été enregistrés essayant de s’accrocher à l’extérieur des avions américains au départ avant de tomber après que le train d’atterrissage a été rentré, a rapporté le DCNF.

Environ 6 000 soldats américains étaient stationnés à l’aéroport alors que les citoyens américains et les alliés afghans qui travaillaient avec les opérations américaines ont été évacués, a rapporté le Daily Caller. Au moins deux militants armés ont été tués par balles par des responsables américains après que le commandement central américain eut averti les talibans de ne pas perturber les évacuations.

Le DHS n’a pas répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]undation.org