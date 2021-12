Des centaines de touristes bloqués près du lac Changu au Sikkim au milieu de fortes chutes de neige, des opérations de sauvetage sont en cours

Des centaines de touristes ont été bloqués près du lac Changu au Sikkim en raison de fortes chutes de neige, à la suite desquelles l’armée a lancé une opération de sauvetage, ont annoncé dimanche des responsables.

L’armée les a secourus et leur a fourni des abris dans leur camp dans la région pendant la nuit, ont indiqué des responsables. Alors que les conditions météorologiques s’amélioraient un peu dimanche matin, les touristes ont été divisés en petits groupes et le personnel de l’armée les a guidés pour atteindre Gangtok, à environ 40 km, à pied, ont indiqué des responsables.

Les opérations de sauvetage, qui étaient en cours jusqu’à la réception des derniers rapports, devraient se poursuivre jusqu’à lundi alors que des centaines de touristes visitaient Tsongmo ou le lac Changu, près de la frontière de l’Inde avec la Chine, pendant les vacances de Noël. Parmi les personnes bloquées, il y avait environ 250 personnes de différents districts du Bengale occidental, dont Kolkata, ont indiqué des responsables.

