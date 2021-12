Des centaines de voyageurs de la liste rouge entrent au Royaume-Uni « sans aucun contrôle aux frontières »

Le gouvernement a interdit les voyages en provenance de 10 pays d’Afrique australe et les ministres n’ont pas exclu d’en ajouter d’autres à la liste rouge (Photo : Metro.co.uk/ .)

Les passagers des pays d’Afrique australe figurant sur la liste rouge des voyages pourraient échapper à la quarantaine hôtelière de 2 285 £, car certaines lacunes potentielles dans les restrictions de Covid-19 ont été révélées.

Les agents de contrôle des passeports ne vérifieraient pas l’aéroport de départ d’origine des personnes embarquant sur des vols indirects dans l’un des 10 pays, selon un haut responsable proche de Border Force et du ministère de l’Intérieur.

Cela signifie que des centaines de personnes auraient pu entrer au Royaume-Uni et porter la variante «super-mutante» Omicron, qui a déclenché une nouvelle vague de règles en Angleterre.

Un passager, qui souhaite garder l’anonymat, a raconté à Metro.co.uk son expérience « chambolique » au contrôle des passeports.

Ils ont déclaré: « Aucun contrôle à la frontière britannique pour savoir si nous avions des vaccins ou un PCR réservé. »

Lucy Moreton, officier professionnel à l’ISU du syndicat des forces frontalières, a également déclaré que le ministère de l’Intérieur n’avait pas demandé au personnel de contrôle des passeports de vérifier les formulaires de localisation des passagers à l’arrivée.

Mais le ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait que l’affirmation est « complètement fausse » et que la Force frontalière a reçu des directives opérationnelles, qui sont régulièrement mises à jour.

Mme Moreton a déclaré: » Si vous arrivez au Royaume-Uni sur un vol indirect en provenance d’un pays de la liste rouge, vous devez le déclarer.

Il n’y avait aucun pays sur la liste rouge avant la découverte d’Omicron (Photo : Metro.co.uk)



Toute personne récemment arrivée des 10 pays est invitée à passer un test PCR (Photo: AP)

«Mais cela nécessite de l’honnêteté de la part du passager, car il n’est pas contrôlé de manière indépendante au contrôle des passeports.

« Le gouvernement n’a pas demandé aux agents des forces frontalières de procéder à de tels contrôles. »

Un e-mail vu par Je semble confirmer que de nouvelles instructions ont été envoyées à Border Force par le ministère de l’Intérieur à 17h35 samedi, mais plus de détails n’ont pas été divulgués.

Après que les scientifiques ont identifié la variante Omicron du virus, l’Angleterre a été l’un des premiers pays à resserrer les règles pour les arrivées internationales.

Il y a désormais une interdiction de voyager en provenance de 10 pays d’Afrique australe et les ministres n’ont pas exclu d’en ajouter d’autres sur la liste rouge.

Huit autres cas de la variante ont été confirmés en Angleterre plus tôt dans la journée, portant le nombre total à 13.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que la nouvelle variante « pourrait être plus transmissible » que la souche Delta et a ajouté « les vaccins dont nous disposons actuellement pourraient être moins efficaces ».

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de l’UKHSA, a déclaré: » Il est très probable que nous trouvions plus de cas au cours des prochains jours, comme nous le voyons dans d’autres pays dans le monde et que nous augmentons la détection des cas grâce à la recherche ciblée des contacts.

« C’est pourquoi il est essentiel que toute personne présentant des symptômes de Covid-19 s’isole et reçoive immédiatement un test PCR. »

