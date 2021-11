Des centaines des meilleures applications Mac et iOS sont désormais en vente pour le Black Friday !

Bienvenue dans notre liste des meilleures offres d’applications Black Friday Mac et iOS. Notre tour d’horizon annuel des meilleures offres d’applications iOS présente tous les jeux et suites de productivité de premier plan à certains des meilleurs prix de l’année afin que vous puissiez charger votre bibliothèque avec une remise importante. Cette année propose également certains des prix les plus bas de 2021 sur les applications Mac de premier plan, de Parallels Desktop 17 et les logiciels de conception Affinity au nouveau Pixelmator Pro, et bien plus encore. Tous classés dans des catégories soignées pour votre plaisir de navigation, dirigez-vous sous le pli pour la liste annuelle 9to5 des meilleures offres d’applications Black Friday Mac et iOS.

Meilleures offres de jeux Black Friday iOS :

iOS universel : FTL : Plus rapide que la lumière : 3 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Iron Marines : RTS hors ligne : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Kingdom Rush Vengeance TD : 3 $ (Reg. $5)

iPhone : Kingdom Rush Origins TD : 1 $ (Reg. $3)

iPad : Kingdom Rush Origins HD – TD : 3 $ (Reg. $5)

iPhone : Kingdom Rush Frontiers TD : 1 $ (Reg. $2)

iPad : Kingdom Rush Frontiers TD HD : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Le pari de Pascal : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Les histoires inédites de Lovecraft : 2 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Grimvalor : 2 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Livre des démons : édition tablette : 7 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Soleils qui pleurent : 6 $ (Rég. 9 $)

iOS universel : RBI Baseball 21 : 1 $ (Reg. $4+)

iOS universel : Sommets du golf : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Riptide GP : Renegade : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Nager dehors : 2 $ (Reg. $3)

Système d’exploitation universel : Ciels euclidiens : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Terres euclidiennes : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Blek : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Châteaux du roi fou Ludwig : 2 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : Donjon à un pont : 1 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : GEL: 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Cat Lady – Le jeu de cartes : 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : Smash Up – Le jeu de cartes : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Sentinelles du Multivers : 1 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Comté de Donut : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Fleur: 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Périple: 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Rentrés chez eux: 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Florence: 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : Gorogoa : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Ce qu’il reste d’Edith Finch : 4 $ (Reg. $5)

Meilleures offres d’applications de productivité iOS :

iOS universel : Choses 3: 7 $ (Rég. 10 $)

iPad : Things 3 pour iPad : 14 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : Gestionnaire de recettes Paprika 3: 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid) : 10 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Écrans : 14 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : Souvenir : Rappels modernes : 2 $ (Rég. $4)

iOS universel : Swift Miles – Suivi de kilométrage : LIBRE (Reg. $5)

iOS universel : Budget de dépenses facile. : LIBRE (Reg. $1)

iOS universel : Opener ‒ liens ouverts dans les applications : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Blaze : Navigateur et gestionnaire de fichiers : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : iCalendrier : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Cloud Outliner Pro : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Organisateur de liste d’invités Pro : 2 $ (Reg. $5)

Meilleures offres d’applications iOS d’astronomie :

iOS universel : SkySafari 6 Pro : 15 $ (Rég. 40 $)

iOS universel : SkySafari 6 Plus : 7 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Stellarium PLUS : 10 $ (Rég. 14 $)

iOS universel : Star Walk 2: La carte du ciel nocturne : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Informations sur Mars : 3 $ (Rég. 6 $)

Meilleures offres d’applications de vidéo, de photographie et d’art iOS :

iOS universel : Caméra + 2: 4 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : Caméra vidéo FiLMiC Pro- : 8 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Animatix – Animation photo : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Encre : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Coup de pinceau : 2 $ (Rég. $4)

iOS universel : iColorama : 4 $ (Reg. $5)

iOS universel : Luma Fusion : 20 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : ProCamera. Appareil photo RAW manuel : 7 $ (Rég. 14 $)

iOS universel : Hydra › Photographie étonnante : 2 $ (Reg. $5)

Meilleures offres d’applications de productivité Mac :

Mac: AirBuddy 2 : 5 $ (Rég. 10 $)

Mac: Fusion Cast : 4 $ (Rég. 8 $)

Mac: Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid) : 25 $ (Rég. 35 $)

Mac: Écrans 4: 21 $ (Rég. 30 $)

Mac: Choses 3: 35 $ (Rég. 50 $)

Mac: Pixelmator Pro : 20 $ (Rég. 40 $)

Mac: Parallels Desktop 17 pour Mac maintenant 64 $ pour le Black Friday

Mac: Vente annuelle Affinity Black Friday jusqu’à 55% de réduction

Mac: Cloud Outliner Pro : 4 $ (Rég. 10 $)

Mac: Soyez concentré Pro – Minuteur de mise au point : 2 $ (Reg. $5)

Mac: Gestionnaire de recettes Paprika 3: 15 $ (Rég. 30 $)

Offres d’applications de production musicale Black Friday Mac/iOS :

iOS universel : Synthétiseur Minimoog modèle D : 10 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Synthétiseur modulaire Moog modèle 15 : 20 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : ARP ODYSSé : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : Module KORG Pro : 20 $ (Rég. 40 $)

iOS universel : KORG iWAVESTATION : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : KORG iM1 : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : KORG iMS-20 : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : KORG iKaossilator : 10 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : KORG Gadget 2 : 20 $ (Rég. 40 $)

iOS universel : KORG ELECTRIBE Vague : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : Cubasis 3: 25 $ (Rég. 50 $)

iOS universel : Cubasis 2 : 12 $ (Rég. 24 $)

iOS universel : iVCS3 : 8 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : SunVox : 3 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : NanoStudio 2 : 10 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : BeatMaker 3 : 9 $ (Rég. 27 $)

iOS universel : Fugue Machine : Séquenceur MIDI : 10 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Mononoké : 4 $ (Rég. 9 $)

