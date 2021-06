Des centaines d’utilisateurs poursuivent des opérateurs coréens pour un service 5G décevant

in

Plus de 500 personnes ont déposé une plainte conjointe contre les principaux réseaux coréens pour un service 5G décevant. Un rapport du gouvernement a révélé que la 5G était en deçà des vitesses théoriques initialement annoncées.

La connectivité 5G existe depuis quelques années maintenant, avec de nombreux réseaux mis en ligne en 2019 et 2020. La norme cellulaire de nouvelle génération promettait des vitesses beaucoup plus rapides, mais nous ne vous blâmerions pas si vous vous sentez déçu par les vitesses réelles. Maintenant, une action en justice a été intentée sur ces résultats.

Le journal coréen Yonhap News rapporte qu’environ 520 personnes ont déposé une plainte conjointe contre les trois principaux réseaux cellulaires du pays (SK Telecom, KT et LG UPlus). Le dossier allègue que les trois réseaux offraient des services 5G «incomplets» qui ont entraîné une mauvaise qualité du réseau.

“L’action vise à obtenir une indemnisation (de la part des transporteurs) pour manquement à leurs obligations”, a déclaré Kim Jin-wook, avocat du cabinet d’avocats Joowon, cité par le média. “Nous prévoyons de déposer d’autres actions en justice par étapes avec plus d’utilisateurs.”

Les réseaux ont initialement annoncé des vitesses théoriques de liaison descendante 5G qui étaient 20 fois plus rapides que la connectivité 4G LTE, mais Yonhap a cité un rapport du gouvernement qui a révélé que la 5G était en fait quatre fois plus rapide que la 4G LTE. Bien sûr, il convient de noter qu’il est pratiquement impossible d’atteindre des vitesses de téléchargement théoriques sur un réseau 5G réel en raison d’autres utilisateurs, de facteurs environnementaux, etc.

L’état de la 5G en Corée

Cette nouvelle intervient également peu de temps après que la société d’analyse mobile RootMetrics a fait l’éloge de la couverture et des vitesses du réseau 5G de la Corée du Sud. La société a publié la semaine dernière un rapport déclarant que la Corée du Sud était « en tête de la course mondiale à la 5G ». Consultez les diapositives ci-dessus pour avoir une meilleure idée de l’évolution du marché.

RootMetrics a affirmé que les trois principaux opérateurs ont atteint des vitesses de téléchargement médianes de plus de 430 Mbps (jusqu’à 664 Mbps pour LG UPlus) dans quatre villes. Il a également noté que la Corée du Sud était en tête en termes d’accès 5G, avec 95,2% des utilisateurs de Séoul y ayant accès. Néanmoins, il est compréhensible que les consommateurs coréens soient contrariés si les réseaux ont réellement promis trop de couverture et de vitesse.

