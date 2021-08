Des cerfs descendent la rivière jusqu’au bord d’une cascade de 48 pieds, puis… surprise !

in

Un cerf semblait courir frénétiquement sur la rivière Tahquamenon dans le comté de Luce, Michigan, et se dirigeait vers le désastre. Les chutes Tahquamenon et sa chute d’environ 48 pieds se profilent à l’horizon.

Cassidy Hasek a vu le cerf courir vers une plate-forme d’observation “et nous avons tous pensé que c’était si mignon, alors j’ai commencé à enregistrer”, a déclaré Hasek à ViralHog. « Puis j’ai réalisé que le cerf n’allait pas s’arrêter et qu’il approchait de la cascade. »

Ce qui s’est passé ensuite a été une surprise.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo capturée plus tôt ce mois-ci, le cerf a ralenti au bord de la cascade comme s’il essayait de freiner, mais il était trop tard. Le courant a transporté l’animal au-dessus des chutes, créant de l’angoisse parmi les touristes. Plusieurs secondes passèrent, la plupart pensant au pire.

“Je pensais qu’il était mort jusqu’à quelques minutes plus tard quand je l’ai vu nager à nouveau!” Hasek a dit à ViralHog.

“Une grande question que je me posais est de savoir de quoi fuyait-il et est-ce que cela s’est bien passé et a survécu?” dit Hasek.

Alors qu’il approchait du rivage vers la fin de la vidéo, le cerf semblait avoir du mal à négocier le fond rocheux, ce qui l’a incité à continuer à nager en aval. A partir de là, qui sait ce qui a pu lui arriver ?

Un commentaire peut être entendu vers la fin de la vidéo en disant: “Je ne peux pas croire ça.”

Le voir apparaître et nager était un peu incroyable, étant donné que les chutes Tahquamenon seraient la troisième cascade verticale la plus volumineuse à l’est du fleuve Mississippi après les chutes Niagara et Cohoes.

Photo gracieuseté de ViralHog.

