Des chahuteurs du travail déchirés pour avoir injurié Starmer alors qu’il parlait de la mort de sa mère | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Keir avait été continuellement chahuté tout au long de la journée, avec des cris tels que 15 £, “honte” et “mauvais parti” alors que le chef du parti parlait lors de la conférence. Au début de son discours, Sir Keir a déclaré: “En ce moment, un mercredi, ce sont normalement les conservateurs qui me chahutent, cela ne me dérange pas alors, et cela ne me dérange pas maintenant.”

À un moment donné, Sir Keir discutait des souvenirs qu’il avait de sa mère en soins intensifs, affirmant que son lit était “une émeute de tubes et d’appareils de température”, alors qu’il louait le NHS pour le travail qu’ils font.

Cependant, même dans un moment aussi profond, Sir Keir était encore une fois avec plus de chahuts.

Sir Keir n’a pas tardé à répondre aux chahuteurs tout au long de la journée, avec une réponse spécifique de “vous pouvez chanter toute la journée” sous les applaudissements de la foule.

Les utilisateurs de Twitter ont fait entendre leur voix contre ceux qui chahutaient le leader travailliste.

Piers Morgan, 56 ans, ancien présentateur de Good Morning Britain, était dégoûté.

Il a tweeté : « C’est dégoûtant de voir @Keir_Starmer être brutalement chahuté par des Corbynites hurlants alors qu’il parle de manière si émouvante de la mort de sa mère à l’hôpital.

« Pour emprunter le mot à la mode de la conférence travailliste, ce sont des ‘racailles’.

“Ils renforcent également Starmer, qui fait le meilleur discours de sa vie.”

Dans son tweet, M. Morgan fait référence au langage utilisé par Angela Rayner pour décrire le Parti conservateur.

Mme Rayner a qualifié le parti d’«homophobe, raciste, misogyne [and] vil » lors d’une réception pour militants samedi soir.

LIRE LA SUITE: Peston détruit la nouvelle politique fiscale “étrange” de Keir Starmer

Ben Kentish, correspondant à Westminster et présentateur sur LBC, a également utilisé Twitter pour exprimer ses inquiétudes concernant les chahuts envers Sir Keir.

M. Kentish a tweeté : « Les gens chahutent pendant que Keir Starmer parle de la mort de sa mère. Sombre.

«Il n’y en a qu’une poignée.

“La grande majorité du public est fermement derrière Starmer.”

Le leadership de Sir Keir a été remis en question ces dernières années, et de nouvelles cotes de paris suggèrent qu’Andy Burnham est le favori pour le remplacer.

M. Burnham occupe actuellement la première place, les chances de Betfair de l’avoir à 9/4.

Angela Rayner suit de peu derrière M. Burnham, avec des cotes actuellement de 9/2.