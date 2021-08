Des chalutiers illégaux dénoncés en mer Cantabrique “avec des filets comme un terrain de football”

11/08/2021 à 14h02 CEST

La mer Cantabrique a sonné l’alarme contre le chalutage pélagique que pratiquent les navires de pays étrangers et qui épuisent, avec ces arts, les bateaux de pêche espagnols. En Euskadi, les écologistes affirment que le problème s’aggrave d’année en année, tandis qu’en Asturies, le PP a proposé des mesures concrètes pour que la pêche traditionnelle ne perde pas de parts de marché à cause de ces pratiques.

Le groupe écologiste Eguzki a dénoncé la présence de chalutiers pélagiques sur la côte basque et, notamment, a prévenu qu’il avait dénombré jeudi dernier “jusqu’à douze pélagiques irlandais dans le port d’Ondarroa”, qu’il juge “inadmissibles”. Pour cette raison, il a demandé “plus d’engagement” aux administrations espagnole et basque. Ce type d’action, selon l’entité, est illégal en Espagne.

Eguzki a souligné que “La pêche aux filets pélagiques est interdite” par l’administration basque et celle de l’État espagnol, principalement parce que ces navires « attrapent et traînent tout ce qui se trouve sur leur chemin et génèrent beaucoup de déchets ». “Ce n’est pas durable car il s’épuise jusqu’à ce que les zones de pêche et les écosystèmes soient épuisés”, a-t-il averti.

Ainsi, il a expliqué que « le chalutage consiste à lancer un filet en forme d’entonnoir entre deux bateaux qui se déplacent et à ramasser au fond du filet tout ce qu’il attrape sur son passage ». Ces filets, a-t-il averti, “peuvent avoir une bouche de la taille d’un terrain de football” et non seulement piéger les espèces cibles, mais “de toutes sortes, qu’elles soient commerciales, non commerciales ou protégées comme les tortues, les dauphins et même les baleines ».

En outre, il a souligné que “le temps passé accroché aux filets, ajouté au poids accumulé, finit par écraser les captures, qui dans un pourcentage élevé sont renvoyées à la mer pour ne pas avoir d’intérêt commercial, mais déjà mortes”.

Au contraire, il a valorisé que Les pêcheurs cantabriques utilisent des engins de pêche artisanaux pour pêcher la bonite, comme la chasse et la pêche à la ligne dans des bateaux avec des pépinières d’appâts, qui “pêchent les bonites une par une, en évitant les rejets”.

Un problème « croissant d’année en année »

L’organisation environnementale a déploré que la présence de Les chalutiers pélagiques au large des côtes basques augmentent “d’année en année”. Comme il l’a dénoncé, jeudi dernier, il a compté “jusqu’à douze pélagiques irlandais dans le port d’Ondarroa”, ce qu’il juge “inadmissible”. “Ils détruisent tout”, a-t-il prévenu.

Eguzki a dénoncé que « l’autre jour à Ondarroa un couple de poissons pélagiques, qui ont la moitié de l’équipage des artisanaux, ont été débarqués, plus de 90.000 kilos de bonite, la plupart écrasés, ce qui les vendrait 2-3 euros au kilo » aux grossistes puis aux « centres commerciaux bien connus et à la plupart de « nos » conserveries ».

Comme il l’a indiqué, ce produit « nous est ensuite vendu en conserve à 16-21 euros le kilo, nous faisant croire et payer le prix de cette bonite du nord pêchée une à une à l’hameçon ».

Le groupe environnemental a souligné que ces chalutiers sont principalement d’origine française et irlandaise et “ils pêchent sous le couvert de la légalité européenne dans les eaux internationales, bien qu’ils franchissent parfois la ligne à 12 milles de nos côtes, transgressant la légalité basque et espagnole”, dans laquelle ces techniques sont interdites.

Pour cette raison, il a demandé “plus d’engagement” aux administrations espagnole et basque. “Nous comprenons qu’avec les rejets, les quotas, les avis de rejet antérieurs et les étapes du marché aux poissons devraient être plus rigoureux”, a souligné le groupe.

Ils exigent la traçabilité du poisson

Il a également demandé à l’administration basque de «faire de la question de la traçabilité une réalité, afin que le consommateur puisse identifier de quel bateau il provient, où il a été pêché, avec quel engin, de quel port vient-il « et, de cette façon,« choisissez vraiment le produit que vous souhaitez consommer, également en boîtes de conserve ».

Comme il l’a fait remarquer, avec un contrôle “serré”, il serait promu qu'”il ne serait pas rentable pour les pélagiques et les grossistes de débarquer dans nos ports, puisque la liste des acheteurs possibles serait considérablement réduite”.

Dans ce sens, il a estimé que la traçabilité devait être l’une des principales exigences des arrantzales et a appelé les consommateurs “à parier sur le marché aux poissons pour ce beau poisson de manière durable”.

D’autre part, ils ont considéré “Une erreur” dite “Pêche olympique” car “il crève les arrantzales en devant attraper le même poisson en moins de la moitié du temps qu’il y a quelques années, puisque le marché est en rupture d’approvisionnement aux dates de consommation traditionnelle de l’espèce”. De plus, a-t-il souligné, il est “beaucoup plus entre les mains des gros acheteurs en concentrant tout le quota de pêche en seulement deux mois”.

Eguzki a souligné que “dans quelques jours” les arrantzales cantabriques mettront fin à leur quota et, à partir de ce moment, “seuls les poissons pélagiques pourront continuer à pêcher” et la bonite fraîche qui va être consommée “sera pélagique ” , qu’il considère comme « incompréhensible ».

Initiatives politiques dans les Asturies

Aussi le PP des Asturies a dénoncé “l’absence de défense” subie par les pêcheurs de la flotte artisanale de la Principauté avant le débarquement dans les ports asturiens des produits du chalutage pélagique, un engin de pêche interdit en Espagne, mais autorisé dans certains pays de l’Union européenne.

Le député Javier Brea a expliqué que le chalutage pélagique est l’art le moins sélectif de tous et pose le problème des rejets, ce qui signifie le retour à la mer des poissons morts non désirés, «il met ainsi fin à la diversité marine et menace la durabilité de nos mers.

Brea a expliqué qu’il existe des flottes de pêche européennes, principalement irlandaises et françaises, dont les chalutiers pêchent à la limite de nos eaux juridictionnelles et vendent leurs prises dans nos moulinets, « Concurrencer notre flotte qui utilise des engins de pêche artisanaux et respectueux de l’environnement, et dont le niveau de captures est plus faible ».

Le député a donné en exemple le débarquement la semaine dernière à El Musel de 65 tonnes de bonites, “dans un état infiniment pire que celles capturées par les bateaux de pêche asturiens”.

En ce sens, il a fait un demander aux conserveries d’inclure dans leur étiquetage les engins de pêche avec lesquels le poisson a été pêché afin que le consommateur puisse connaître sa qualité.

Le député du PP a annoncé que son groupe avait enregistré à l’Assemblée générale de la Principauté une proposition de non-loi pour exhorter le gouvernement espagnol à effectuer les procédures appropriées afin qu’un règlement “plus rigoureux” soit élaboré qui interdise dans le domaine de l’Union européenne, l’utilisation d’engins tels que le chalutage pélagique.

De même, la proposition stipule que la vente de la pêche obtenue au moyen de ce type d’engins illégaux est interdite sur tout le territoire espagnol, tant que son interdiction n’est pas réalisée dans l’Union européenne.

