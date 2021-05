Des champignons mortels affectant les survivants de Covid pourraient-ils sortir de l’Inde?

13/05/2021 à 21:23 CEST

Ce n’est pas une nouvelle découverte et apparemment cela ne semble pas une situation alarmante ou une situation qui a provoqué un nombre excessif de cas. Mais les contagions se sont multipliées et le gouvernement indien a lancé un avertissement «factuel» dans tout le pays.

L’objectif est que d’éventuelles précautions soient prises contre la menace du «champignon noir» et de l’infection qu’il provoque, qui s’attaque aux survivants du coronavirus et présente une mortalité élevée.

L’avis indique que cette infection affecte particulièrement les personnes qui ont passé longtemps dans les salles d’urgence des hôpitaux et se propage parmi les patients en convalescence ou déjà rétablis de Covid-19.

Une maladie très dure

La maladie causée par ce champignon est connue sous le nom de mucormycose et, bien qu’il s’agisse d’une infection rare, en Inde, le «champignon noir» est partout et est devenu une menace majeure.

Il peut être trouvé dans le sol, dans les plantes, les fruits, les légumes, l’air et même dans le mucus des personnes en bonne santé.

En regardant les principaux journaux indiens, nous avons rapidement découvert un monde d’images choquantes: les visages des patients infectés par le «champignon noir» sont des visages que la maladie a mandatés pour les défigurer ou les mutiler.

L’infection débute généralement dans les sinus ou les poumons et se propage aux os et aux autres tissus du corps. Mais dans le pire des cas, il attaque les yeux et le cerveau.

Et la situation actuelle est que les médecins indiens diagnostiquent chaque jour plus de cas parmi les patients qui ont pu vaincre le coronavirus.

Le directeur du “Centre d’excellence européen pour les infections fongiques invasives”, le professeur Oliver Cornely, assure que:

– «Les médecins en Inde rapportent que le nombre de cas de mucormycose augmente considérablement. Et bien que le nombre de cas ne soit pas clair pour le moment, on sait qu’il affecte particulièrement les patients qui ont eu une infection Covid.

“Le champignon attaque avec des spores”

Comme l’explique le Dr Cornely, «lorsque les gens inhalent des spores fongiques, elles se propagent à travers la membrane muqueuse jusqu’aux os. Et à partir de là, il est possible qu’ils continuent jusqu’à ce qu’ils atteignent les yeux et infectent tout: la cavité, les muscles et les nerfs.

De plus, comme le champignon détruit tous les tissus sur son chemin, y compris les vaisseaux sanguins, il est impossible que les médicaments soient transportés là où ils sont nécessaires, la chirurgie devient donc la seule alternative. Et la plupart du temps, il s’agit d’enlever des parties du visage.

C’est pourquoi l’une des images les plus courantes qui illustrent cette maladie sont les visages défigurés de personnes qui ont dû enlever un œil pour sauver leur vie. Une opération radicale, mais considérée comme essentielle pour éliminer le tissu infecté et arrêter l’infection.

Parce que si le champignon continue, sa prochaine station est le cerveau. Et quand cela arrive, le taux de mortalité est terrifiant. Entre 50% et 90%.

Symptômes

Les premiers symptômes sont généralement assez fréquents et apparemment peu alarmants. Yeux rouges ou nez rouge.

Mais à partir de là, il se transforme en du mucus sanglant ou noir, de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Si le patient a contracté l’infection cutanée, la mucormycose peut ressembler à des cloques ou à des ulcères et la peau peut devenir noire.

S’il atteint le cerveau, il peut provoquer des convulsions, des difficultés de compréhension et un coma.

Pourquoi les patients atteints de coronavirus?

Les patients qui ont réussi Covid-19 sont une cible facile pour le champignon noir à infecter.

Ce sont des personnes qui ont vécu des moments difficiles et qui ont un système immunitaire affaibli, ce qui signifie qu’elles sont plus à risque parce que leur corps ne peut pas combattre l’infection.

En outre, certains d’entre eux ont probablement dû être traités avec un stéroïde appelé dexaméthasone pour réduire l’infection.

Mais ce médicament, qui agit pour réduire l’inflammation dans les poumons et atténuer la réponse immunitaire du corps, supprime également la réponse immunitaire.

Cela peut-il arriver en Europe?

On ne peut pas dire que le «champignon noir» est une menace exclusive pour l’Inde, mais selon les experts consultés, il est peu probable que cette maladie atteigne l’Europe.

Premièrement, parce que ce sont les conditions environnementales de l’Inde, sa température, son humidité & mldr; ceux qui font le champignon s’y développent et la maladie peut apparaître.

Deuxièmement, parce que c’est un pays avec un taux très élevé de diabète non diagnostiqué, et cela met toutes ces personnes en danger, car jusqu’à l’arrivée du coronavirus, elles étaient les candidats idéaux pour contracter la mucormycose.

Quoi qu’il en soit, Julie Djordjevic, chef du groupe de pathogenèse fongique au Westmead Institute for Medical Research, a déclaré à la télévision américaine ABC:

– «Je ne pense pas que nous verrons cette maladie dans d’autres parties du monde, mais il vaut mieux que nous sachions que cette possibilité existe si nous n’insistons pas pour avoir le SRAS-CoV-2 sous contrôle et que nous faisons tout notre possible pour arrêter Covid-19 dans toutes les régions du monde.

Mais malheureusement, il est très probable que les spores du champignon noir soient déjà en Europe.

Et si c’est le cas, nous ferions mieux d’être prudents et de nous efforcer également de prendre soin de notre maison commune. Parce que le changement climatique nous met en danger et que cette réalité peut être un avertissement.

Et sans vouloir être négatif, n’oublions pas que le coronavirus n’a probablement pas dit le dernier mot