Des champions du budget aux machines de performance

Dans le monde moderne, un ordinateur portable qui répond à vos besoins est extrêmement important. Cependant, que vous ayez besoin d’une machine de productivité ou que vous préfériez jouer en déplacement, il peut être difficile de trouver les meilleurs ordinateurs portables pour vos besoins.

Il y a des tonnes de choses à considérer lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable, ou d’un ordinateur de tout type, vraiment. Pour commencer, vous voudrez réfléchir aux performances élevées d’un ordinateur portable dont vous avez besoin. Si vous gérez principalement des e-mails, utilisez Microsoft Word et modifiez peut-être une feuille de calcul occasionnelle, vous pouvez probablement vous en tirer avec un ordinateur portable moins performant, mais gardez à l’esprit que de nombreux onglets de navigateur peuvent obstruer votre ordinateur très rapidement. La quantité de RAM a également un impact sur les performances, surtout si vous effectuez beaucoup de tâches multiples.

Certaines personnes voudront également prendre en compte les performances graphiques. C’est surtout vrai pour ceux qui veulent leur ordinateur portable pour les jeux et le montage vidéo. D’autres éléments à prendre en compte incluent le type et la taille de l’écran, ainsi que les ports sur les bords.

Enfin, vous devez garder à l’esprit qu’un ordinateur portable est une machine portable. Cela signifie que l’épaisseur et le poids de l’appareil peuvent être importants pour vous, surtout si vous prévoyez de l’emmener à l’école ou au travail.

Sans plus tarder, voici les meilleurs ordinateurs portables que l’argent puisse acheter en 2021.

Meilleur ordinateur portable : Apple MacBook Air

Apple MacBook Air Source de l’image : Apple

Avantages: Excellentes performances, design élégant, autonomie incroyable, bon clavier

Les inconvénients: Sélection de ports limitée

Si vous voulez simplement un ordinateur portable de haute qualité qui peut faire le travail pour 99% des personnes, le MacBook Air est la voie à suivre. Apple a insufflé une nouvelle vie au MacBook Air avec la nouvelle puce M1, et bien que nous nous attendions à une refonte prochaine de l’appareil, si vous avez besoin d’un ordinateur portable maintenant, vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec le MacBook Air.

La puce M1 change radicalement les performances du MacBook Air. Non seulement l’ordinateur portable est capable de gérer plus que jamais, mais il bénéficie également d’une autonomie incroyablement longue. En fait, la grande majorité des utilisateurs pourront s’en sortir sans recharger leur MacBook Air pendant une journée entière, voire deux.

Sous le capot, hormis la puce M1, le MacBook Air propose soit 8 Go soit 16 Go de RAM, et entre 256 Go et 2 To de stockage. Cela devrait être plus que suffisant pour la grande majorité des utilisateurs.

Le MacBook Air est une excellente machine, mais il n’est pas parfait. Notamment, l’ordinateur portable ne dispose que de deux ports USB 4, ce qui peut ne pas suffire pour de nombreux utilisateurs. Et, même si ce n’est pas trop cher, ce n’est toujours pas bon marché, même s’il s’agit de l’ordinateur portable le moins cher d’Apple. L’ordinateur portable commence à 999,99 $, bien qu’il bénéficie souvent de remises auprès de différents détaillants.

Prix ​​Apple MacBook Air :

Meilleur ordinateur portable Windows : Dell XPS 13

Dell XPS 13 9310 Hinge Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Grand design, excellentes performances, beaucoup de variations

Les inconvénients: Sélection de ports chère et limitée

Le Dell XPS 13 est depuis longtemps l’un des meilleurs ordinateurs portables du marché, et le modèle 2021 ne fait pas exception à cette règle. L’ordinateur portable offre d’excellentes performances, un design fin et léger et un écran époustouflant, surtout si vous achetez des modèles plus chers.

Le modèle de base de l’ordinateur portable propose un processeur Intel Core i3, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d’un écran tactile FHD+. L’ordinateur portable peut cependant être mis à niveau pour offrir un processeur Intel Core i7 avec jusqu’à 32 Go de RAM, 2 To de stockage et un écran OLED 3,5K, bien que différentes combinaisons de spécifications puissent être disponibles ou non disponibles à un moment donné.

L’ordinateur portable est beau et mince, mais cela ne signifie pas qu’il a un clavier ou un trackpad inférieur à la moyenne. Le clavier offre une course plus que suffisante pour la plupart des situations, tandis que le trackpad est grand et précis.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, le principal est que c’est cher, surtout si vous améliorez les spécifications proposées. De plus, la sélection des ports est parfaite, avec deux ports Thunderbolt 4, un emplacement pour carte MicroSD et une prise casque.

Prix ​​de l'ordinateur portable Dell XPS 13 : 1 652,05 $

Meilleur ordinateur portable de jeu : Razer Blade 15

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 Source de l’image : Razer

Avantages: Relativement portable, super design, super clavier et trackpad, superbe écran

Les inconvénients: Cher

Si vous êtes un joueur, il peut être difficile de trouver un bon ordinateur portable. Il existe des ordinateurs portables de jeu avec des performances similaires à celles d’un ordinateur de bureau, mais ils ont tendance à être trop volumineux et coûteux. Le Razer Blade 15 offre un excellent compromis entre portabilité et performances. Notez qu’il existe deux modèles Razer Blade 15 : le Razer Blade 15 Base et le Razer Blade 15 Advanced. Ils viennent tous les deux dans une gamme de configurations.

Le modèle de base du Razer Blade 15 est livré avec un processeur Intel Core i7-11800H, avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Impressionnant. Le modèle Advanced peut offrir des spécifications encore plus avancées.

Sur le modèle de base, vous obtiendrez trois ports USB-A 3.2 Gen 2, un port Thunderbolt 3, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Alors, quels sont les problèmes avec cet ordinateur portable? Eh bien, ce n’est pas bon marché, même lorsque vous achetez le modèle de base. Cela dit, compte tenu de ses excellentes performances, il en vaudra la peine pour ceux qui peuvent se le permettre.

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 Base Prix catalogue : 1 499,99 $ Prix : 1 182,00 $ Vous économisez : 317,99 $ (21%)

Meilleur ordinateur portable de jeu à petit budget : ordinateur portable de jeu Dell G15

Ordinateur portable de jeu Dell G15 Source de l’image : Dell

Avantages: Excellent rapport qualité-prix, bonne autonomie

Les inconvénients: L’affichage est seulement bien

Tout le monde n’a pas l’argent à dépenser pour le Razer Blade 15. Heureusement, si vous voulez un excellent ordinateur portable de jeu, vous n’avez pas à dépenser une tonne pour obtenir de la qualité. L’ordinateur portable de jeu Dell G15 offre d’excellentes performances et de nombreuses fonctionnalités pour l’argent.

Le modèle de base du Dell G15 est livré avec un processeur Intel Core i5-11400H, couplé à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à semi-conducteurs et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Il peut cependant être mis à niveau pour offrir jusqu’à un Intel Core i7-11800H, avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une carte graphique NVIDIA RTX 3060. Bien sûr, vous paierez pour mettre à niveau la machine.

L’ordinateur portable a aussi d’autres avantages. Il peut être un peu volumineux, mais vous obtiendrez une sélection de ports décente sur les bords et à l’arrière. Il a également un joli look noir élégant.

Alors, quels sont les inconvénients de l’ordinateur portable de jeu Gell G15 ? Eh bien, comme mentionné, ce n’est pas la machine la plus légère. De plus, bien qu’il soit moins cher que le Razer Blade 15, ce n’est toujours pas l’ordinateur portable le moins cher du marché. Cela dit, si vous êtes un joueur, vous aurez besoin des performances offertes par le G15.

Ordinateur portable de jeu Dell G15 Prix : 849,99 $

Meilleur ordinateur portable pour le collège : HP Envy x360 13t

Ordinateur portable Windows HP Envy x360 13t Source de l’image : HP

Avantages: Élégant et portable, relativement puissant

Les inconvénients: L’écran brillant est réfléchissant

Vous cherchez un ordinateur portable décent et portable pour l’université qui ne coûte pas autant que le MacBook Air ou le Dell XPS 13 ? Le HP Envy x360 13t est une excellente option. L’ordinateur portable n’est pas bon marché, mais il n’est pas non plus trop cher et offre presque tout ce dont un étudiant moyen aurait besoin.

Le modèle de base du HP Envy x360 13t est livré avec un processeur Intel Core i5, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela devrait être plus que suffisant pour la grande majorité des utilisateurs, y compris ceux qui ont besoin d’accéder à des applications Web, de modifier des documents, etc. L’ordinateur portable peut être mis à niveau pour offrir jusqu’à un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cela vous coûtera cher, mais pour certains, cette mise à niveau peut en valoir la peine.

L’appareil n’est pas très cher non plus. Au moment d’écrire ces lignes, le modèle de base coûtait 699,99 $, ce qui n’est pas mal du tout.

Mais qu’en est-il des inconvénients? Eh bien, l’écran de l’Envy x360 13t n’est pas le meilleur, même s’il n’est pas mauvais non plus. De plus, vous ne pouvez pas mettre à niveau la mémoire, alors assurez-vous d’avoir autant de RAM que nécessaire lors de l’achat. Pourtant, si vous pouvez regarder au-delà de ces choses, le HP Envy x360 13t est une excellente option.

Ordinateur portable convertible HP Envy x360 13t Prix : 699,99 $

Meilleur ordinateur portable pas cher : Acer Aspire 5

Ordinateur portable Acer Aspire 5 Source de l’image : Acer

Avantages: Pas cher, beaucoup de ports, grand écran

Les inconvénients: Windows 10 S, un peu sous-alimenté

Si vous voulez un ordinateur portable solide au prix le plus bas possible, l’Acer Aspire 5 est probablement l’ordinateur portable qu’il vous faut. Il existe des modèles à partir de 350 $, et vous obtiendrez toujours un appareil de bonne qualité.

Le modèle de base de l’ordinateur portable, l’Acer Aspire 5 (A515-56-36UT), est livré avec un processeur Intel Core i3, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe des tonnes de configurations et d’options pour l’ordinateur portable, et si vous pouvez vous le permettre, nous vous recommandons vivement de mettre à niveau le processeur et la RAM.

Sur les bords de l’ordinateur portable, il devrait y avoir suffisamment de ports pour la plupart des utilisateurs. Vous obtiendrez un port HDMI, un port USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et un port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Plus de ports USB-C auraient pu être agréables, même si la plupart seront toujours parfaitement satisfaits de ce qui est proposé ici.

Comme on peut s’y attendre d’un ordinateur portable moins cher, il y a quelques compromis ici. Notamment, l’ordinateur portable est toujours moins performant et, par conséquent, ce n’est pas pour ceux qui ont besoin de plus de punch. Cela dit, il devrait toujours gérer facilement des choses comme la navigation Web, le traitement de texte et des tâches de base comme celle-ci. En outre, l’ordinateur portable est livré avec Windows 10 en mode S. C’est un peu réduit, mais vous pouvez le mettre à niveau.

Ordinateur portable Acer Aspire 5 Prix: 379,99 $