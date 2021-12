Des changements arrivent à Houston : Theis, Gordon, Wood, Wall…

La pire équipe de la Conférence Ouest au premier quart de la saison, les Houston Rockets, commence à planifier une feuille de route qui conduira à des changements pour s’améliorer ou, à défaut, avoir des joueurs valides sur le terrain afin qu’ils acquièrent de l’expérience en regardant au futur. Le puits du NBA C’est profond et dans la franchise du Texas, ils continuent de tester ces eaux imbuvables. Cette équipe continue d’être un banc d’essai depuis le départ de James Harden la saison dernière pour les Nets, et la dualité experte-inexpérimentée continue d’être un casse-tête pour les dirigeants sportifs de Stephen Silas et Rafael Stone. Il faut un équilibre privilégiant la formation, qui portera ses fruits dans une année où les autres objectifs, et plus vu comment ils ont commencé, sont secondaires.

Kevin O’Connor (The Ringer) souligne l’intérêt au sein de la Ligue de voir les options de marché de Christian Wood et Daniel Theis, les deux intérieurs qui ont joué le rôle de partants dans la plupart des matchs. Dans le cas du premier, il s’agit d’obtenir quelque chose pour lui alors qu’il est dans la deuxième des trois années de son contrat, très élevé pour un joueur qui n’a pas atteint le All-Star mais s’y oppose, et dans le cas du second c’est quoi Même s’il sait qu’il est un cran en dessous de la qualité par rapport à son partenaire, il a plus d’années d’accord signé devant lui et a près de 30 ans.

Il y a plus. A l’extérieur il y a deux vétérans avec des situations différentes mais qui peuvent finir pareil : avec le joueur d’une autre équipe. Eric Gordon reste le tireur de référence, jouant même de meilleures minutes de réalisateur que le prometteur Jalen Green, mais il est en pourparlers depuis quelques années et en a encore deux. DJ Augustin, un professionnel impeccable, peut également être vu avec la valise à la porte, c’est une base qui presque jamais négative, mais son ajustement n’est pas le meilleur dans une équipe avec ces besoins.

Shams Charania (.) parle également de ce qui se passe avec John Wall. L’ancienne star des Wizards veut revenir à la dynamique d’équipe après l’avoir quittée d’un commun accord avec la franchise. Mais son ego et la nécessaire démonstration de puissance ne lui font pas accepter un autre poste que celui de meneur de jeu, chose que Houston ne veut pas traverser, et pour l’instant l’affaire va continuer dans la partie discussion et non dans la partie de l’action. Son contrat est impossible à passer et être au repos est la stratégie d’un joueur pour ne pas perdre une option de 47 millions lors du renouvellement.

Vous devez jouer avec ce calicot. Silas, sur le terrain ; Pierre, au bureau. Il serait nécessaire de laisser de la place à plus de joueurs dans le cas où l’une de ces sorties se produirait, mais en donnant la priorité à ce qu’il y a à l’intérieur et sur quoi ils ont parié. Usman Garuba, repêché et signé cette année, a besoin de cette opportunité, car il n’est rien de plus que des minutes de poubelle, mais il n’y a pas de place pour tout le monde. Le déclencheur de l’idée de retirer Wood ou Theis est le beau turc Alperen Sengun, qui s’est beaucoup amélioré lors des derniers matchs. Si l’entraîneur veut jouer court, Garbua serait une bonne option s’il n’avait pas devant lui House (mouvement du ballon et capacité à marquer des 3) et Tate (défense étouffante et fixation sur le rebond en attaque). Le panorama pour les Espagnols n’est pas du tout facile même si le shaker est secoué. Un autre de ceux choisis lors du repêchage 2021, Josh Christopher, a laissé le peu qu’il a joué en G-League et a également gagné plus de minutes, dans son cas en tant que gardien.