« Des changements importants », y compris un nouveau châssis pour Esteban Ocon

Après avoir lutté lors des dernières courses, Esteban Ocon va avoir un nouveau châssis, ainsi que d’autres changements à sa voiture, pour le GP de Grande-Bretagne.

Peu de pilotes ont eu un triple tête plus pauvre que le Français, lui n’ayant marqué aucun point dans aucune des trois courses.

Tout au long de la période, il a parlé d’avoir des problèmes avec ses machines que son Alpin l’équipe avait du mal à aller au fond des choses.

Ils doivent encore le faire et apportent donc un certain nombre de changements à la voiture pour la course à Silverstone dans l’espoir de réparer les choses et de le ramener à son niveau de début de saison.

“Esteban a eu deux courses difficiles en Autriche et nous cherchons toujours à savoir s’il y a des raisons techniques derrière cela”, a déclaré le directeur exécutif Marcin Budkowski.

« Pour éradiquer tout doute, l’équipe a pris la décision d’apporter des modifications importantes à sa voiture pour Silverstone, notamment un nouveau châssis.

« Esteban s’est très bien comporté en début de saison et a qualifié la voiture sur la troisième ligne de la grille au mérite lors de deux courses consécutives il y a quelques week-ends, nous travaillons donc ensemble pour nous assurer qu’il rebondit. week-end est l’occasion parfaite de le faire.

En route pour la #RACEweek 😎#BritishGP pic.twitter.com/1lbJomLaR0 – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 12 juillet 2021

Ocon a fait un excellent début d’année, surpassant son coéquipier Fernando Alonso et se méritant un nouveau contrat pluriannuel avec certains de ses meilleurs week-ends de course depuis son retour sur la grille de F1 en 2020.

Il admet que ses résultats n’ont pas été aussi bons qu’espéré depuis lors, mais il est optimiste quant au fait que, en passant sur un autre type de piste que les trois derniers, cela changera, et est convaincu que les choses vont commencer à aller mieux pour lui. de nouveau.

“Le triplé France-Autriche n’a pas été aussi réussi que nous l’avions espéré”, a-t-il déclaré.

« C’est bien que nous nous dirigions vers un circuit complètement différent, que nous relevions un nouveau défi et que nous nous remettions à zéro.

« L’équipe et moi avons travaillé très dur dans les coulisses pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer nos performances.

“Je sais que nous allons revenir au niveau que nous avions au début de la saison et le travail acharné ne se poursuivra que jusqu’à ce que nous atteignions cela et même aille au-delà.”

