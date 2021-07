Des changements très importants dans les règles de la nouvelle Ligue professionnelle féminine

29/07/2021

Le à 13:02 CEST

La Fédération espagnole de football modifie les règles réglementaires de la nouvelle ligue professionnelle féminine. Un changement notifié hier soir dans une circulaire à laquelle le journal SPORT a eu accès et où la RFEF précise que ces modifications ont pour but “d’atteindre les bases d’un consensus qui permettent une transformation des compétitions amateurs en professionnelles”. Ce changement découle de la reconnaissance de la Ligue professionnelle par la CSD et aussi après la remise en cause par l’Association des clubs féminins du règlement initial publié le 28 juin.

Deux sont les changements les plus importants. Le premier dans la partie des exigences où huit des neuf points que la RFEF avait initialement exposés dans les premières normes réglementaires disparaissent.

Ainsi, il ne leur sera plus nécessaire de déposer une garantie bancaire pour un montant minimum de 10 % pour cent de la clôture des dépenses auditées de la saison précédente et, en tout état de cause, pas moins de 200 000 euros avec un moratoire dans le Saison 2021/2022 à 100 000 euros. L’obligation d’avoir un terrain en gazon naturel pour la dispute de tous les matches officiels disparaît avec un moratoire jusqu’à la saison 2022/2023. Ainsi qu’un éclairage suffisant pour la dispute d’un match officiel la nuit et avec une lumière suffisante pour sa diffusion à la télévision.

Un nombre minimum de spectateurs ne sera pas non plus requis.

Cette nouvelle circulaire n’inclut pas non plus l’obligation d’avoir un stade avec un minimum de 4 000 spectateurs et des tribunes périmétriques sur tout le stade, avec un moratoire dans ce dernier cas jusqu’à la saison 2023/2024 et jusqu’à la saison 2022/2023 pour les spectateurs. Les clubs ne doivent pas non plus avoir un minimum de 18 licences professionnelles requises et présenter un budget minimum de 1 500 000 euros par an à partir de la saison 2023/2024 tant qu’ils disposent d’un revenu télévisuel minimum de 500 000 euros et d’un budget minimum de 700 000 euros. circonstance.

La RFEF ne fixe plus de salaire minimum pour les footballeurs

L’un des points les plus controversés qui disparaît également est celui qui obligeait les clubs à garantir un salaire minimum de 35 000 euros par an avec un dévouement total pour tous les joueurs de plus de 23 ans avec une licence professionnelle à condition que les revenus de télévision de ce club soient d’un montant minimum de 500 000 euros. Montant réduit à 28 000 euros par an lorsque le revenu moyen par équipe dépasse 350 000 euros et 20 000 euros en toute autre circonstance.

Toutes ces questions sont déjà incluses dans la convention collective féminine en vigueur depuis février de l’année dernière.

Le seul point qui reste est celui qui s’apprête à être à jour, au moment de l’inscription, de l’apport de toutes les données économiques et financières qui ont été demandées au club tout au long de la saison précédente.

Il n’y aura que deux relégations à la fin de la saison 2021-2022

L’autre grand changement concerne les baisses attendues dans cette Première division à l’issue de la saison 2021-2022. Initialement, la RFEF a établi qu’il y aurait 4 descentes en deuxième division correspondant aux positions 13, 14, 15 et 16 à partir desquelles deux équipes monteraient ; ne laissant que 14 équipes First pour la saison 2022-2023.

Dans cette nouvelle circulaire il réduit à deux les descentes cette même saison (positions 15 et 16) qui, ajoutées aux deux promotions, maintiennent les 16 clubs de la catégorie.

Cette nouvelle circulaire a contraint la RFEF à devoir allonger la période d’inscription des clubs, qui auront désormais dix jours calendaires à compter d’hier 28 juillet, pour la réaliser.