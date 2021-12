Des chansons composées par Armando Manzanero et vous ne le saviez pas – El Sol de México

Il y a un an, nous nous sommes réveillés en apprenant la malheureuse nouvelle du départ d’un grand compositeur Oui musicien Yucatan, Armando Manzanerou, qui est décédé à l’âge de 85 ans en raison d’une complication cardiaque dérivée de Covid-19.

Au cours de sa vaste carrière de 70 ans, l’auteur-compositeur-interprète a écrit des chansons qui sont devenues populaires lorsqu’elles sont interprétées par d’autres artistes qui ont sans aucun doute vu dans les paroles de Manzanero une opportunité de réussir.

Voici une compilation de quelques-unes des compositions d’auteurs-compositeurs-interprètes dont presque tout le monde se souvient dans les voix d’autres artistes :

Alejandro Fernández – Non

Quand j’ai commencé la carrière de « Le poulain », une action très sage a été de recourir à Manzanero, qui lui a permis d’enregistrer diverses chansons telles que « Contigo Aprendí ‘et » Non, je suis triste « , mais sans aucun doute celle qui a immortalisé cette étape d’Alejandro était la chanson » Non « , l’un des plus célèbres de sa voix.

C’est possible – Elvis Presley

C’est vrai, croyez-le ou non, « Le roi » du rock and roll aux États-Unis a également interprété un thème du professeur. Et c’est que, dans la voix d’Elvis, la chanson « We Are Boyfriends » maintient ce caractère passionné.

Peut-être, peut-être – Paulina Rubio

La décennie des deux mille était pleine de romance, et une partie de celle-ci se reflétait dans la ballade pop. Pour montrer une nouvelle facette de sa carrière, la « Golden Girl » a montré dans son album de ce moment des paroles plus élaborées et sensuelles qui sont devenues des icônes de Paulina Rubio.

Je ne sais pas pour vous – Luis Miguel

Comment passer inaperçu à l’époque où « El Sol » recourait aux compositions du maestro Manzanero ? Pour l’une des scènes les plus reconnues de Luismi, le temps des boléros, l’interprète a voulu faire preuve d’une maturité et d’un romantisme dans sa carrière. Il a eu recours aux chansons d’Armando Manzanero qui lui ont permis de prendre plusieurs paroles de son large répertoire, car non seulement cette chanson est la sienne, mais aussi « El Sol » interprète « Sous la table « et »Tu me manques ».

Tony Bennett et Alejandro Sanz – Hier, j’ai entendu la pluie

Non seulement dans la mise en scène nationale a fait bouger les paroles du professeur, la légende musicale Tony Bennett a enregistré cette ballade en duo avec l’interprète espagnol Alejandro Sanz. couverture de cette ballade.

Bronco – j’adore

Autre ballade romantique, bien qu’elle ait été interprétée par plusieurs artistes, on se souvient plus de la version de José Guadalupe Esparza ‘El Bronco’, qui lui donne cette savoureuse teinte nordique.

Nous avions besoin de temps – Luis Miguel

Oui, un autre de « El Sol ». Bien que issu d’un autre album, l’interprète a su faire sienne cette chanson qui, bien qu’il n’ait pas seulement chanté pour lui, en est une qui est devenue populaire dans sa voix au début des années 2000. Une œuvre si passionnée et mélancolique que on s’en souviendra toujours.