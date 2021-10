Des chants de ‘F — Joe Biden’ pleuvent des stands de NASCAR lors d’une interview avec le vainqueur de Talladega

in

Coups et ratés

Le meilleur et le pire de la semaine de Kim Strassel, Mene Ukueberuwa, Kyle Peterson et Dan Henninger

Des chants de “F *** Joe Biden” ont plu de la foule au Talladega Superspeedway de l’Alabama après que Brandon Brown ait remporté sa première victoire en course NASCAR Xfinity Series.

Les chants anti-Biden sont venus lors de l’interview d’après-course de Brown et après avoir dit au journaliste que sa victoire était un “rêve devenu réalité”, la foule a commencé à crier fort à l’unisson son mécontentement envers le président.

Le journaliste a reconnu les chants et a affirmé que les fans criaient “Allons Brandon!”

NASCAR a initialement publié une vidéo de l’interview avec le chant, mais a ensuite supprimé le tweet.

Fox News a contacté NASCAR pour savoir pourquoi le message avait été supprimé, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Les responsables de NASCAR ont appelé la course avec cinq tours restants sur les 113 prévus sur le superspeedway de 2,66 milles en raison de la faible visibilité. Brown a été déclaré leader de la course alors qu’un dernier drapeau d’avertissement a volé avec 11 tours restants et a battu le pilote des séries éliminatoires Branon Jones dans la dernière boucle de notation.

“Papa, on l’a fait, allons-y!” Brown a crié à la caméra pendant l’interview.

Le chant « F — Joe Biden » a fait surface lors d’événements sportifs partout aux États-Unis, principalement dans les États du sud, et a été particulièrement populaire lors des matchs de football universitaire où des dizaines de milliers de fans ont rempli les stades au mépris de Biden. les directives strictes de l’administration sur les coronavirus.