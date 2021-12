Des chants et des messes de minuit inaugurent les festivités de Noël à Goa en pleine pandémie

Dans son message, le gouverneur a déclaré que Noël annonce la naissance de Jésus-Christ, fils de Dieu qui est descendu sur terre sous la forme d’un être humain pour racheter l’humanité.

Des messes spéciales de minuit organisées dans le respect des normes COVID-19, le carillon des cloches des églises et le chant des chants de Noël ont inauguré Noël à Goa pour célébrer la naissance de Jésus-Christ.

Compte tenu de la menace croissante de la variante Omicron du coronavirus dans le pays, les organisations chrétiennes de l’État avaient demandé aux gens de se conformer strictement à toutes les procédures opérationnelles standard (SOP), comme le port de masques et la désinfection, pendant les messes et lors de la visite du des églises.

La distanciation sociale était obligatoire pendant les messes et pour accueillir tous les paroissiens, des écrans ont été installés à l’extérieur des églises et chapelles où les messes étaient diffusées.

Des volontaires ont été recrutés pour s’assurer que tout le monde respecte les SOP.

Le gouverneur de Goa, PS Sreedharan Pillai, a adressé ses salutations et ses vœux chaleureux à la population à l’occasion de Noël.

Dans son message, le gouverneur a déclaré que Noël annonce la naissance de Jésus-Christ, fils de Dieu qui est descendu sur terre sous la forme d’un être humain pour racheter l’humanité.

« L’esprit de Noël consiste à prendre soin, à partager et à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Le festival rassemble des personnes sans distinction de caste, de croyance ou de religion. C’est une occasion appropriée pour promouvoir les valeurs de paix, d’amour et d’amitié que Jésus-Christ a professées et pratiquées pour le bien de l’humanité », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef Pramod Sawant a déclaré : « Noël signifie le temps de l’amour, de la joie et du bonheur. C’est une fête qui célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ et nous rappelle d’avoir bon cœur les uns envers les autres. « Chaque année, ce jour sacré est observé avec un zèle religieux et des prières sincères partout dans le monde. En ce jour propice, nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus, qui nous a donné le message précieux et éternel de paix, de tolérance, de compassion, d’amour et de sacrifice. Unissons-nous tous et travaillons pour le bien-être de l’État en canalisant tous nos efforts et notre énergie pour assurer le progrès de notre État », a-t-il déclaré dans un message.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.