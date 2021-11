Des chasse-neige déployés alors que l’explosion de -10C dans l’Arctique se joint à un coup de vent de 100 mph | Royaume-Uni | Nouvelles

De fortes chutes de neige ont frappé plusieurs régions du Royaume-Uni la nuit dernière alors qu’une explosion arctique a rejoint le coup de vent de 100 mph de Tempête Arwen tôt le samedi matin. La tempête Arwen a provoqué des rafales de vent dommageables sur une large partie du Royaume-Uni, provoquant des perturbations massives de la circulation aux principaux carrefours routiers.

Le pays pourrait être témoin de six pouces de neige sur certaines parties des Pennines dans les prochains jours alors que les vents forts continuent de s’abattre sur le pays.

Les côtes occidentales du Pays de Galles, certaines parties du Devon et des Cornouailles, ainsi que les côtes du nord-est de l’Angleterre et de l’est de l’Écosse pourraient connaître des vents forts au cours des prochaines heures.

Steven Keates, conseiller en médias et météorologue maritime au Met Office a déclaré à Express.co.uk : « Le temps le plus venteux dimanche sera l’est de l’Angleterre, mais généralement moins venteux que ce que nous verrons aujourd’hui.

« En termes de neige, le nord de l’Écosse connaîtra plus d’averses de neige.

« Les régions des Pennines verront également un peu plus de neige, et il y aura également probablement de la neige sur certaines parties de l’est, du sud et du centre de l’Angleterre, principalement sur les hauteurs, mais pas exclusivement. »

Selon les responsables, les niveaux de mercure ont plongé à -10C vendredi dans la partie rurale de l’Écosse, ce qui en fait le jour le plus froid de la saison d’automne.

Le météorologue a prédit que ces vents forts sont susceptibles de perturber les activités quotidiennes.

M. Keates a ajouté : « Certains des problèmes que nous pouvons (et avons déjà) nous attendre à voir incluent des arbres tombés, des perturbations des déplacements, des routes bloquées, certains problèmes avec les transports publics, y compris les services de ferry, des perturbations de l’alimentation électrique, peut-être des dommages structurels mineurs. «

La police de la circulation à travers le pays a émis des signaux d’avertissement exhortant les conducteurs et les automobilistes à rester à l’écart de la zone avec des averses de neige alors que les niveaux de mercure s’effondraient.

Dans une déclaration sur Twitter, la police de l’autoroute de North Way a déclaré que la M62 était fermée dans les deux sens entre les jonctions 21 (Milnrow) et 22 (Denshaw) où plus de 120 camions sont restés bloqués dans la neige.

Le bureau du Met a annulé l’avertissement rouge, cependant, le pays continue de rester sous les avertissements orange et jaune.

M. Keates a ajouté que dans les prochains jours, les gens devraient s’attendre à ce qu’il soit « non seulement venteux, mais assez humide, avec de la pluie, du grésil et de la neige, se limitant au centre, à l’est et au sud de l’Angleterre ».

« La plupart de la neige monte sur les collines, mais certaines peuvent parfois tomber à des altitudes plus basses. »