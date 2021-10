Des chasseurs de wapitis du Montana tuent un grizzli en légitime défense

Des chasseurs du Montana ont récemment abattu un grizzli dans ce qu’ils ont décrit comme une rencontre d’autodéfense alors qu’ils traitaient une carcasse de wapiti dans l’arrière-pays.

Montana Fish, Wildlife & Parks a déclaré mercredi dans un communiqué de presse qu’un « petit groupe de chasseurs » a tiré sur l’ours alors que l’animal chargeait vers eux le 3 octobre à l’est de Gardiner.

Les chasseurs n’ont pas été blessés et l’incident fait l’objet d’une enquête par le US Fish and Wildlife Service.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: Un cerf désespérément emmêlé dans un hamac reçoit un coup de main

La rencontre a eu lieu au début de la saison de chasse à la carabine du Montana dans le district de chasse 316. L’ours était une femelle de 3 à 5 ans sans oursons.

Il n’était pas clair à quelle vitesse les chasseurs avaient agi en traitant la carcasse de wapiti pour éviter d’attirer les grizzlis. Les ours sont extrêmement actifs à cette période de l’année car ils essaient d’ajouter des calories avant d’hiberner.

« Les activités délibérément silencieuses ou rapides, telles que la chasse, le vélo de montagne ou la course à pied, exposent les gens à un risque accru de surprendre un ours », a déclaré Fish, Wildlife & Parks. « Les ours seront actifs tout au long de la saison de chasse générale. »

–Image d’ours grizzli avec l’aimable autorisation de Wikimedia Commons