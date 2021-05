Des chefs à domicile aux gourmets, comment cette plate-forme améliore l’expérience culinaire de tous les gourmands

Les chefs à la maison aiment souvent essayer de nouvelles recettes et expérimenter la nourriture, car la cuisine est un art pour eux. (Image représentative)

Expérience culinaire: La cuisine est une partie essentielle de la vie, mais pour certains, c’est bien plus que cela. Certains trouvent la cuisine apaisante et pour certains, c’est une évasion. Mais surtout, la cuisine rassemble les gens et les lie, car les gourmets aiment essayer de nouvelles spécialités et les cuisiniers adorent nourrir les autres. La nourriture devient la toile de fond de tant de conversations – qu’elles soient occasionnelles ou importantes – sans que les gens ne s’en rendent souvent compte. Mais les aficionados de la nourriture Vaibhav Bahl et Neha Malik savaient exactement quel rôle jouent la cuisine et la nourriture dans la formation de liens irremplaçables lorsqu’ils ont créé une plate-forme pour rassembler les chefs à domicile et les gourmands en 2018. Et si vous êtes un chef à domicile qui recherche continuellement de nouveaux plats et aime partager vos expériences avec les gourmands, alors cela pourrait piquer votre intérêt.

Les chefs à la maison aiment souvent essayer de nouvelles recettes et expérimenter la nourriture, car la cuisine est un art pour eux. Cependant, ils n’obtiennent pas toujours les meilleures voies pour obtenir des dégustateurs de nourriture ou pour se perfectionner. C’est là que Conosh entre en jeu.

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online, Vaibhav et Neha ont déclaré: «Jusqu’à ce que Covid-19 nous oblige tous à rester à la maison, Conosh visait à rassembler les gens autour de plats cuisinés maison. La plateforme était connue pour organiser des pop-ups alimentaires hébergés à la maison. Des gens de différents horizons avaient l’habitude d’assister à ces pop-ups pour socialiser et rencontrer de nouvelles personnes autour de la nourriture à la maison. Une fois que la pandémie a commencé, nous avons dû suspendre tous ces rassemblements.

La pandémie, comme elle l’a fait avec tout, a perturbé ces rassemblements, laissant les chefs locaux déçus. Mais s’il y a quelque chose qu’une forme d’art enseigne aux gens, c’est l’importance de continuer. Pendant la pandémie, les chefs à domicile voulaient utiliser le temps pour se perfectionner, ont déclaré les cofondateurs de Conosh. Mais même ainsi, comment ces chefs à domicile partageraient-ils leurs plats avec les gourmets? Conosh avait une solution.

Dans la pandémie, les convives se sont également retrouvés épuisés après une semaine entière de cuisine et de ménage, ont déclaré Vaibhav et Neha. «Nous avons donc décidé que jusqu’à ce que nous puissions revenir aux pop-ups en toute sécurité, nous devrions organiser des expériences d’apprentissage en ligne pour quiconque aime cuisiner. Et pour ceux qui ont besoin d’une pause dans la cuisine d’une semaine et ont hâte de se faire dorloter, nous leur proposons des repas délicieux et soigneusement sélectionnés. Avec un ensemble diversifié de chefs à domicile talentueux, Conosh livre désormais des repas artisanaux aux portes de nos clients à Delhi et à Bangalore chaque week-end. La plate-forme aide également les chefs à domicile et les boulangers à domicile à acquérir de nouvelles compétences culinaires en participant à des sessions en ligne », ont-ils déclaré.

Et quelle meilleure façon de perfectionner les compétences des chefs à domicile qu’en les aidant à apprendre des grands chefs eux-mêmes! «Nous organisons des heures sociales Conosh en collaboration avec des maîtres chefs renommés et des experts de l’industrie de l’alimentation et de l’hôtellerie. Chaque week-end, Conosh Social propose de nouvelles expériences d’apprentissage en ligne pour notre communauté. Ces sessions en ligne enseignent un éventail de compétences; de la pâtisserie de niveau gastronomique aux cocktails, ou même à la préparation de repas gastronomiques à plusieurs plats à la maison. Nos stars des Social Hours incluent les juges de MasterChef Australia, Gary Mehigan et George Calombaris; MasterChef Kirti Bhoutika, Ranveer Brar, Meghna, Anna Poyviou, Sashi Cheliah, Vicky Ratnani, Anahita Dhondy et Sarah Todd, parmi de nombreux autres noms illustres », ont expliqué les cofondateurs.

Mais qu’est-ce qui rend Conosh unique pour les gourmands? «Deux des caractéristiques uniques les plus importantes offertes par Conosh dans son format actuel sont: des cours de cuisine en ligne abordables et en direct suivis par des experts de l’industrie auxquels les amateurs de cuisine peuvent assister chaque semaine; et deuxièmement, des plats faits maison de classe gastronomique que nos utilisateurs peuvent déguster dans le confort de leur foyer. Nos utilisateurs bénéficient également de quelque chose qu’aucun restaurant ne peut offrir: une chance de manger des plats nostalgiques préparés avec des recettes anciennes. De plus, ils peuvent utiliser la plate-forme Conosh pour mettre en valeur leur talent culinaire, qu’il soit nouvellement acquis ou perfectionné au fil des années. Enfin, la particularité de Conosh réside également dans le fait d’offrir aux gens une excellente occasion d’élever la qualité des plats servis lors de leurs réunions ou fêtes privées, grâce à des commandes personnalisées pour un grand groupe », a expliqué le duo à FE Online dans une interview.

Ateliers de perfectionnement par des experts: le chef australien et Masterchef Australia jugent l’atelier de Gary Mehigan en collaboration avec Conosh.

Rejoindre la communauté n’est pas trop difficile non plus! «Tous ceux qui aiment la nourriture sont invités à visiter le site Web de Conosh et à faire partie de notre communauté», ont déclaré les cofondateurs. Pour les gens qui essaient encore d’explorer si cuisiner de nouveaux plats est quelque chose qu’ils apprécient ou non, Conosh pourrait avoir quelque chose à offrir. Les cours de Conosh Social peuvent également être suivis par les aspirants chefs à domicile sur une base individuelle. Le site Web de la plate-forme répertorie les sessions à venir ainsi que les plats et les domaines qu’ils couvriraient, les détails sur le chef qui dirige la session, ainsi que les frais de la session.

En dehors de cela, les personnes qui aiment cuisiner peuvent s’inscrire sur la plateforme en tant que chef à domicile en remplissant un formulaire disponible sur le site Web de Conosh ainsi que sur leur page Instagram. «Après un processus de sélection approfondi, ils peuvent commencer à préparer des repas pour d’autres via notre plate-forme à Delhi NCR et Bangalore. Nous prenons grand soin de la conservation de nos chefs à domicile et investissons également dans leur formation; avec l’idée de créer un écosystème durable de chefs à domicile experts et de diners connaisseurs qui aiment et apprécient les plus hauts standards de nourriture. Lorsqu’un nouveau chef à domicile s’inscrit pour la livraison de nourriture, nous ne les embarquons tout simplement pas sur un formulaire – tout ce qui sort de Conosh est pré-goûté! Nous organisons également des cours de cuisine en ligne pour ceux qui souhaitent apprendre quelque chose de nouveau et se perfectionner pour leur permettre de mieux cuisiner. Nous essayons de garder ces cours abordables et ils se déroulent en direct afin de faciliter les conversations et les clarifications. Des amateurs ou amateurs aux professionnels, ces cours sont destinés à tout le monde », ont expliqué Vaibhav et Neha.

En dehors de cela, les amateurs de cuisine qui souhaitent essayer la nourriture de ces chefs à domicile peuvent également le faire facilement en visitant le site Web. Dans l’onglet «Livraison», les convives de Bengaluru et Delhi-NCR peuvent regarder les plats qui seraient disponibles pour la livraison le week-end à venir. Cliquer sur les plats d’un chef cuisinier particulier leur montrerait les options parmi lesquelles ils peuvent choisir ainsi que leurs prix. Ceci est similaire au menu présenté par Swiggy ou Zomato, la seule différence est qu’au lieu d’un restaurant particulier, Conosh affiche les offres d’un chef à domicile particulier et qu’il serait livré un jour particulier à une heure particulière. Les mets qui sont livrés, cependant, seraient cuisinés à la maison, ce que beaucoup de gourmands préfèrent.

Au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu, voici une brève idée du type de fêtes culinaires que ces chefs à domicile proposent. «Nos chefs à domicile proposent des options très intéressantes chaque semaine. Des cuisines régionales aux cuisines internationales, nous en avons fait un certain nombre. Ces repas sont également inspirés des fêtes et célébrations locales. Par exemple, notre Vishu Sadya a été un succès à Delhi et à Bangalore. Avant cela, les livraisons du week-end concernaient uniquement les repas de Pâques par nos chefs à domicile. Nous avons également expérimenté des menus de la ferme à la table, dans lesquels nous nous sommes procurés directement les produits des fermes de KrishiCress et avons organisé un menu avec l’un de nos chefs à domicile utilisant ces produits. Des bonbons Diwali aux friandises de Noël, tout est très intéressant et innovant grâce à nos chefs talentueux à domicile », a déclaré le duo.

En fait, ce samedi, un dîner spécial Eid est offert à Delhi pour les gourmands.Il propose des options végétariennes et non végétariennes, tandis que les convives de Bengaluru peuvent obtenir Odia Special – Pakhala Pasara le dimanche pour le déjeuner de Conosh. La nourriture peut être une expérience, à la fois pour le cuisinier et pour le dîner, et il semble que Conosh cherche à améliorer cette expérience pour les deux!

