Des chèques de relance de 1 400 $ sont disponibles avant Noël

Un dernier chèque de relance devrait être envoyé la semaine prochaine à quelque 36 millions de ménages américains, comme le dernier d’une série de six chèques de paiements qui a commencé en juillet.

« Planifié » est le mot clé ici, cependant. Parce que pendant que c’est le dernier paiement sur lequel les destinataires peuvent compter avec une date unique et précise ? Certaines personnes ont en fait une chance d’en obtenir au moins un de plus. Cela dépend de leur situation personnelle, comme l’endroit où ils vivent. Et si leur revenu annuel a connu une oscillation plus importante que prévu, pour le pire ou pour le mieux, l’année dernière.

Nous allons jeter un œil à tous ces paiements et à qui les reçoit ci-dessous.

Plus de paiements « plus-up » à venir

Commençons par ce dernier en premier. Ce qui est encore versé jusqu’à la fin de ce mois est connu sous le nom de paiements « plus-up ».

Selon l’IRS, il s’agit de « paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui ont reçu des paiements plus tôt en mars sur la base de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui sont éligibles à un nouveau paiement ou à un paiement plus important en fonction de leurs déclarations de revenus de 2020 récemment traitées ». Les paiements majorés pourraient inclure une situation dans laquelle le revenu d’une personne a glissé en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa déclaration de revenus de 2020, entre autres situations.

Comme pour presque tous les efforts de relance du gouvernement fédéral, les bénéficiaires éligibles de ces chèques de relance n’ont besoin de prendre aucune mesure pour les obtenir. Eh bien, à part remplir une déclaration de revenus fédérale de 2020, ce que nous devions tous faire de toute façon. L’IRS évalue automatiquement l’admissibilité de chacun à l’un de ces paiements après avoir traité ces déclarations.

Contrôles de stimulation basés sur l’emplacement, et plus

L’autre chose que nous avons notée ci-dessus est que les paiements sont imminents en fonction de votre lieu de résidence.

Depuis plus d’un an maintenant, la plupart des anticipations concernant les chèques de relance et le moment où nous pourrions en obtenir davantage ont été dirigées contre le gouvernement fédéral. Cela ignore le fait, cependant, que les États individuels peuvent également faire leur propre chose.

Des États comme la Californie, qui ont envoyé cette semaine une nouvelle vague de quelque 800 000 paiements. Ceux-ci faisaient partie du Golden State Stimulus II, l’initiative de l’État qui envoie des milliards de secours COVID-19 aux ménages californiens.

Selon l’État, environ 563 millions de dollars de chèques de secours seront versés d’ici la fin de la semaine prochaine. Ces chèques totaliseront entre 600 $ et 1 100 $. Et ça ne s’arrête pas là.

D’autres États et villes enquêtent ou vont de l’avant avec des chèques pour leurs propres résidents. Et, comme indiqué ci-dessus, un autre paiement de crédit d’impôt pour enfants arrive dans moins d’une semaine. Le 15 décembre, pour être plus précis. Il s’agit du sixième chèque de la série et il offrira encore une fois à des millions de familles quelques centaines de dollars par enfant admissible.

