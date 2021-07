Des chèques de relance spéciaux de 1 000 $ sont envoyés à certaines personnes

in

Un nouveau chèque de relance dans le cadre d’une quatrième vague de paiements directs ne viendra pas de sitôt du gouvernement fédéral. Le lancement des paiements du crédit d’impôt fédéral pour enfants, qui fournira six chèques de relance mensuels aux Américains jusqu’en décembre, le garantit à peu près. C’est sans aucun doute un défi politique difficile de plaider en faveur de nouveaux chèques de relance alors que le pays est déjà en train de… eh bien, distribuer des chèques, et le fera pendant encore plusieurs mois.

Ce qui est envoyé maintenant est le résultat du découpage du crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi en six morceaux — c’est ce qui se présente sous la forme de six chèques distincts. La chance mince à nulle d’un quatrième paiement de relance, cependant? C’est juste au niveau fédéral. Découvrez ce que certains États ont décidé de faire entre-temps.

Nouveau chèque de relance – paiement « merci » de 1 000 $

Que vous souhaitiez ou non entrer dans la sémantique et appeler cela un quatrième contrôle de relance, une poignée d’États envoient de nouveaux paiements. Paiements qui, oui, comptent séquentiellement comme #4. Les enseignants de certains États reçoivent des fonds de relance en guise de bonus de « merci », pour améliorer le moral. Dans des États comme la Géorgie, le Tennessee, la Californie, le Colorado et le Texas.

La Géorgie a été la plus rapide des blocs en termes de ce nouvel effort. Les fonctionnaires de l’État ont accepté ces bonus de « merci » de 1 000 $ à presque tous les 230 000 employés des écoles de l’État. Y compris les enseignants, selon un rapport du Wall Street Journal, ainsi que les assistants, les gardiens, les chauffeurs de bus et plus encore. La facture de ces bonus a dépassé 230 millions de dollars, soit environ 35% des 660,6 millions de dollars que la Géorgie a reçus en argent fédéral de relance contre les coronavirus.

L’heure tourne

L’une des raisons pour lesquelles les États décident de lancer de nouveaux chèques de relance comme celui-ci, sous une forme très spécifique, est que les États n’ont que trois ans de plus pour dépenser leur argent de relance. En Géorgie, le conseil d’État de l’éducation a approuvé les primes en mars.

D’autres États pourraient probablement décider d’allouer des fonds de relance de la même manière. En guise de remerciements aux employés. Bien sûr, nous vous donnerons un bonus, en d’autres termes — ce n’est même pas notre argent, de toute façon, il vient du gouvernement fédéral. De même, la Floride donne 1 000 $ de ces primes à 170 000 enseignants là-bas. Et à Berkeley, en Californie, les enseignants y recevront une prime égale à 3,5 % de leur salaire.

Comme vous pouvez l’imaginer, entre-temps, cela a causé un certain degré d’angoisse dans certains domaines où ces bonus de relance sont distribués. En Floride, par exemple, 130 000 employés d’écoles non enseignants sont vexés de ne pas recevoir la prime. Et certains parents se sont plaints que l’argent devrait plutôt servir à d’autres choses. Comme aider à améliorer les résultats des élèves.

