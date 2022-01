Des chèques de relance surprise arrivent après la date limite

La semaine prochaine (15 janvier) marquera la première période en milieu de mois depuis plus de six mois au cours de laquelle des millions d’Américains ne recevront pas de crédit d’impôt pour enfants de l’IRS.

Ces chèques ont commencé à être émis en juillet dernier et se sont poursuivis mensuellement jusqu’en décembre. Le plan du président Biden de prolonger ces contrôles de relance pour une autre année est cependant gelé – grâce à l’opposition du GOP et au moins un démocrate au Sénat. Ce dernier est Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a déclaré à une station de radio locale en décembre que son principal problème avec le crédit est qu’il est trop généreux. « Croyez-vous que les personnes gagnant 200 000 $ et 400 000 $ obtiendraient toujours le même crédit d’impôt pour enfants qu’une personne gagnant 50 000 $, 60 000 $ ou 70 000 $ qui en a vraiment besoin ? » il a dit. C’était le lendemain du jour où il avait stupéfié le monde politique en annonçant son « non » à la législation.

Quelle est la prochaine étape pour les paiements du crédit d’impôt pour enfants

78 000 familles de mon district ont reçu le crédit d’impôt pour enfants. C’est 207,9 millions de dollars investis pour sortir les enfants de la pauvreté. Nous ne pouvons pas retirer ce tapis de nos familles. Il faut prolonger le crédit d’impôt pour enfants ! – Teresa Leger Fernandez (@TeresaForNM) 5 janvier 2022

Une note de bas de page historique intéressante sur l’opposition de Manchin à l’extension du crédit d’impôt pour enfants cette année, cependant, a à voir avec la nature trop généreuse de celui-ci (comme Manchin le voit).

Les républicains sont en fait responsables de cela. Ils ont rendu le crédit d’impôt pour enfants beaucoup plus généreux dans le cadre du grand projet de loi d’impôt Trump 2017. Jusque-là, l’admissibilité au crédit a commencé à disparaître pour les personnes gagnant plus de 75 000 $ et les parents gagnant plus de 110 000 $.

Les républicains ont augmenté ces limites jusqu’à 200 000 $ et 400 000 $, respectivement. Quoi qu’il en soit, cependant: à moins que la dynamique politique ne change – et que Manchin change d’avis ou que les démocrates retirent au moins un sénateur républicain – il n’y aura pas de nouveaux chèques de crédit d’impôt pour enfants dans un avenir prévisible.

Il y a une lueur d’espoir, cependant

Comme nous l’avons noté dans les articles précédents, l’histoire du contrôle de relance de cette année se déroulera désormais sur deux fronts. La première implique de nouveaux contrôles, dont la possibilité semble lointaine pour le moment (mais pourrait encore se produire).

La seconde implique au moins un avantage qui est déjà prévu pour cette année. Et qui découle du projet de loi de relance du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de l’année dernière.

Tous les bénéficiaires qui ont obtenu six chèques de crédit d’impôt pour enfants en 2021? Ils reçoivent également le même montant cumulatif sous forme de crédit d’impôt cette année. Un qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils déposent leurs impôts fédéraux. Pour des millions d’Américains, ils prendront soit un crédit de 1 500 $ ou 1 800 $ par enfant. C’est le total de ces six chèques (soit 1 500 $ ou 1 800 $ au total, selon l’âge de l’enfant).

Un crédit encore plus important

Certains destinataires ont également décidé que, pour une raison quelconque, ils n’avaient pas besoin ou ne voulaient pas des chèques semestriels à l’avance. Dans ce cas, ils recevront tout l’argent du crédit d’impôt pour enfants cette année. Mais plutôt qu’un chèque, il prendra plutôt la forme d’un crédit d’impôt forfaitaire.

Pour rappel, pour chaque enfant de moins de 6 ans, une famille pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt pour enfants élargi pouvant atteindre 3 600 $. Ce qui veut dire, si ces familles décidaient de renoncer aux chèques mensuels ? Ils peuvent encore obtenir ces 3 600 $ cette année sous forme de crédit d’impôt, peu importe que le Sénat n’ait toujours pas agi pour augmenter les paiements mensuels cette année.

Il en va de même, soit dit en passant, si des familles admissibles au palier inférieur du crédit d’impôt pour enfants élargi ont choisi une prestation forfaitaire pour cette année. Ils pourraient obtenir jusqu’à 3 000 $ en crédit d’impôt.