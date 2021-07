Des chercheurs basés à Amritsar suggèrent l’utilisation de l’herbe Sanjeevani pour traiter les complications pulmonaires post-Covid-19

Le Dr Pati a ajouté que les experts de la santé recherchent un médicament pour atténuer la fibrose pulmonaire, la plante en solo peut être l’une de leurs réponses. (Crédit : L’Indian Express)

Alors même que plusieurs candidats vaccins ont mis au point des vaccins efficaces contre le coronavirus, la chasse au sein de la communauté scientifique d’un médicament pour traiter le coronavirus et ses séquelles se poursuit. Des chercheurs de l’Université Guru Nanak Dev (GNDU) basée à Amritsar ont suggéré qu’une herbe de l’Himalaya qui peut être cultivée dans des conditions de laboratoire a le potentiel de traiter les complications pulmonaires causées par le coronavirus. L’herbe qui s’appelle plante solo est une plante en voie de disparition et pousse à haute altitude de l’Himalaya à une hauteur de 14 000 à 16 000 pieds. Alors que familièrement, la plante est devenue célèbre sous le nom de « Sanjeevani » dans la région de Leh et du Ladakh, la nomenclature scientifique de la plante est Rhodiola.

Le Dr Pratap Singh Pati du département de biotechnologie de GNDU a déclaré que la plante est efficace pour traiter le mal de haute altitude, le cancer, l’anxiété et surtout l’inflammation, entre autres. Le Dr Pati, lauréat de l’Académie nationale des sciences de l’Inde (INSA) et chercheur principal Fullbright à l’Université du Kentucky aux États-Unis, a déclaré à l’Indian Express que la Rosavin qui est libérée de la plante est un métabolite secondaire important et efficace dans le traitement de la fibrose pulmonaire et d’autres maladies pulmonaires. Le Dr Pati a ajouté que les experts de la santé recherchent un médicament pour atténuer la fibrose pulmonaire, la plante en solo peut être l’une de leurs réponses.

Comme c’est le cas pour de nombreuses espèces précieuses de la flore et de la faune, la plante est confrontée aux assauts du changement climatique, des activités de construction et de la récolte aveugle par les populations locales de la région. Le Dr Pati a déclaré qu’en raison de ces facteurs, la plante médicinale vitale est au bord de l’extinction. Cependant, sous la direction du Dr Pati, une technologie a été développée à l’aide de laquelle la plante peut être cultivée en laboratoire en simulant les conditions climatiques himalayennes. Le Dr Pati a déclaré qu’il avait été approché par la Defense Research Development Organization (DRDO) pour travailler sur la plante et la multiplier in vitro il y a environ cinq ans. Il a également déclaré que l’équipe de l’université recherchait des acteurs pharmaceutiques potentiels qui pourraient être intéressés par la culture de la plante à grande échelle et produire des médicaments comme remède contre les maladies pulmonaires causées par le virus.

