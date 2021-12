Des chercheurs britanniques développent de nouveaux vaccins contre le COVID-19

Le projet de recherche renforcera la capacité du Royaume-Uni et du monde à développer rapidement de nouveaux vaccins en réponse aux nouvelles variantes du COVID-19 ainsi qu’aux futures pandémies.

Des chercheurs britanniques utilisent de nouvelles méthodes pour développer rapidement et fabriquer en masse des vaccins à ARNm et des produits thérapeutiques à faible coût contre le COVID-19 et une gamme d’autres maladies. Le projet de recherche renforcera la capacité du Royaume-Uni et du monde à développer rapidement de nouveaux vaccins en réponse aux nouvelles variantes du COVID-19 et aussi aux futures pandémies.

En temps non urgent, la nouvelle technologie de production donnera aux développeurs et aux fabricants un accès aux processus de pointe nécessaires pour produire de nouveaux vaccins et traitements pour d’autres maladies majeures telles que le cancer, les troubles métaboliques, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes. plus rapide, a déclaré dimanche l’Université de Sheffield dans un communiqué.

« Les vaccins produits pour COVID-19 nous ont montré ce qui est possible en utilisant la technologie de l’ARN. Dans l’une des plus grandes réalisations scientifiques de notre génération, la technologie de l’ARN a démontré sa capacité à changer le calendrier de développement et de livraison d’un vaccin d’années en mois », a déclaré le chercheur principal Zoltan Kis du département de génie chimique et biologique de l’université.

« Il s’agit d’une technologie polyvalente et transformatrice qui peut être utilisée pour développer et produire en masse des vaccins et des traitements pour d’autres maladies. Pour y parvenir, nous devons nous assurer que les chercheurs du monde entier ont accès aux processus de fabrication d’ARN les plus récents et à la pointe de la technologie pour soutenir leurs programmes de recherche, de développement et de production à grande échelle », a déclaré Kis.

La nouvelle unité de production de vaccins de l’université constituera un élément central du programme R3 de Wellcome Leap, qui vise à établir un réseau d’installations de fabrication de vaccins à travers le monde pour augmenter le nombre de traitements à base d’ARN qui sont conçus, développés et produits chaque an.

Le réseau sera également capable de produire rapidement de nouveaux vaccins en fonction des besoins en réponse aux futures pandémies. « CoVID-19 nous a montré à quel point il est important d’être préparé afin que nous puissions répondre rapidement aux pandémies. En améliorant la façon dont nous pouvons fabriquer des vaccins et en distribuant ces processus de production à travers le monde, nous serons en mesure de répondre aux futures pandémies beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement », a déclaré Kis.

« En temps non pandémique, ces processus de production mis en œuvre à travers le monde peuvent être utilisés pour produire des vaccins et des candidats thérapeutiques dont nous avons désespérément besoin contre un large éventail de maladies », a ajouté le chercheur principal.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.