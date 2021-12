Des chercheurs catalans développent une deuxième immunothérapie publique contre le cancer

17/12/2021 à 12h50 CET

Beatriz Perez

Nouvelle percée en immunothérapie contre le cancer. La Clinique Hospitalière a développé une nouvelle thérapie CAR-T, l’ARI-0002h, contre le myélome multiple résistant au traitement habituel. Le myélome multiple est un cancer des plasmocytes, qui se trouvent dans la moelle osseuse et sont un élément important du système immunitaire. Il s’agit de premier CAR-T développé en Europe pour cette maladie et ses résultats, selon la Clinique, sont encourageants : tous les patients s’améliorent avec traitement et 75 % d’entre eux maintiennent la réponse à 12 mois.

L’immunothérapie, qui agit sur le système immunitaire du patient cancéreux, est aujourd’hui le plus révolutionnaire dans le traitement du cancer. Il existe de nombreux types d’immunothérapie et l’une d’entre elles est la thérapie cellulaire CAR-T, qui consiste à modifier génétiquement les lymphocytes T (cellules du système immunitaire), après prélèvement de sang chez le patient, pour agir contre la leucémie aiguë lymphoblastique, le lymphome des lymphocytes B. et, maintenant, contre le myélome multiple. Le myélome représente 10 % des cancers de la moelle osseuse et est le deuxième cancer du sang le plus fréquent, derrière le lymphome.

La Clinique avait déjà développé une première immunothérapie, CAR-T ARI-0001. C’était le premier entièrement fabriqué en Europe et ce premier était indiqué pour les adultes de plus de 25 ans atteints de leucémie aiguë lymphoblastique avancée. C’était aussi, en février dernier, le premier d’origine publique approuvé par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps). Le ministère de la Santé finançait déjà, depuis 2019, deux CAR-T commerciaux de deux sociétés pharmaceutiques, mais c’était le premier public au monde.

Maintenant, la Clinique a développé son deuxième thérapie CAR-T d’origine publique, qui a eu le soutien de la Fondation La Caixa, qui a investi cinq millions d’euros pour promouvoir cette Recherches « pionnières » et « à fort impact » contre le cancer.

Cet hôpital de Barcelone a également coordonné un étude multicentrique dans divers hôpitaux espagnols, pour traiter les patients atteints de myélome multiple résistant aux traitements habituels.

Modification lymphocytaire

Le terme CAR répond à l’acronyme anglais de Chimeric Antigen Receptor. Lorsque cette thérapie, comme c’est le cas, est réalisée sur des lymphocytes T (qui sont dans le sang), alors elle est appelée CAR-T. Le CAR-T est un type de thérapie cellulaire et génique dans lequel le patient devient son propre donneur. Elle consiste à modifier les lymphocytes T du sang du patient afin qu’ils aient la capacité de attaquent les cellules tumorales.

« Il s’agit du deuxième CAR-T que nous développons à l’hôpital. A cette occasion, contrairement à l’ARI-0001, il est dirigé contre une autre cible, le BCMA, l’antigène le plus répandu en immunothérapie du myélome », explique le chef de service. d’immunologie au Centre de diagnostic biomédical (CDB) de la Clinique, Manel Juan.

Par aphérèse, une technique qui permet la séparation des composants sanguins, on obtient des lymphocytes T, un type de globule blanc responsable de la réponse immunitaire. Ceux-ci sont génétiquement reprogrammés de sorte que lorsqu’ils sont retransfusés au patient, ils peuvent spécifiquement reconnaître les cellules tumorales et les attaquer.

Essai « humanisé »

Ce CAR-T est dirigé contre l’antigène BCMA, qui se trouve à la surface des cellules tumorales du myélome. Les bons résultats de la recherche ont conduit Aemps à approuver l’essai clinique ARI-0002h chez des patients atteints de myélome qui n’avaient pas d’autres options thérapeutiques. « Par rapport au précédent CAR-T que nous avons développé, ce présente une nouveauté et est qu’il est humanisé. Les anticorps de souris sont souvent utilisés pour le développement du CAR-T et dans ce cas nous l’avons humanisé afin qu’il ait une plus grande durabilité chez le patient et une probabilité de rejet plus faible », ajoute Juan.

« Les résultats de l’essai, auquel ont participé 30 patients résistants au traitement, montrent qu’à 12 mois, 75% maintiennent la réponse et ils n’ont pas de progression de la maladie, et que 60% ont une rémission complète « , dit le Dr Carlos Fernández de Larrea. Aucune toxicité neurologique n’a été observée non plus. et les effets indésirables immunitaires étaient légers.

« Ces résultats sont comparables en efficacité au CAR-T commercial qui existe contre le myélome multiple et avec moins de toxicité », déclare Álvaro Urbano-Ispizua, directeur de l’Institut clinique des maladies hémato-oncologiques. « Maintenant, nous préparons toute la documentation sur la base des résultats pour demander l’utilisation de l’AEMPS en tant que médicament de thérapie avancée de fabrication non industrielle », ajoute-t-il.