Des chercheurs créent des vêtements intelligents lavables qui surveilleront notre santé | La technologie

Les vêtements intelligents du futur pourraient même être lavables, grâce à une nouvelle technologie déjà testée.

Bien que différentes avancées liées aux vêtements intelligents aient été proposées depuis quelques années, le principal défi à cet égard c’est qu’il est très difficile à laver, étant capable de gâcher une technologie qui n’est pas vraiment bon marché à fabriquer, quelque chose qui pourrait changer avec cette nouvelle avancée technologique.

Et c’est qu’un groupe d’ingénieurs du Université Purdue a développé une nouvelle méthode pour transformer n’importe quel article en tissu conventionnel en un appareil portable sans batterie qui peut être lavé dans la machine à laver. Apparemment, ces vêtements intelligents seraient alimentés sans fil grâce à une bobine flexible à base de soie cousue dans le tissu.

Comme le dit le professeur adjoint à la Purdue’s School of Industrial Engineering, Ramsès Martinez, « En vaporisant des vêtements intelligents avec des molécules hautement hydrophobes, nous pouvons les rendre imperméables à l’eau, à l’huile et à la boue. Ce vêtement intelligent est presque impossible à tacher et peut être porté sous l’eau et lavé dans des machines à laver conventionnelles sans endommager les composants électroniques cousus à sa surface. »

Ces vêtements intelligents seraient aussi souples, extensibles et respirants que les t-shirts en coton conventionnels. Ce vêtement ne nécessite pas de piles pour alimenter et en récupérant simplement l’énergie Wi-Fi ou les ondes radio, les vêtements peuvent alimenter les circuits cousus dans le tissu.

Jusqu’à présent, ils ont utilisé ce tissu avancé sur le bout des doigts d’un gant de détection de tension sans fil qui s’allume lorsque la main de l’utilisateur s’approche d’un fil. Ils ont également pu tester leur technologie sur des systèmes de surveillance cardiaque cousus dans un bandeau anti-transpiration, lavables et capables de surveiller l’état de santé.

L’équipe déclare que les appareils portables alimentés par des signaux Wi-Fi «nous feront penser aux vêtements non seulement comme un vêtement qui nous garde au chaud, mais aussi comme des outils portables conçus pour nous aider dans notre vie quotidienne, comme surveiller notre santé et nous protéger. d’accidents ».