Des chercheurs de l’État de Washington reçoivent une subvention de 2 millions de dollars pour inventer de meilleures façons de recycler les déchets plastiques

Poubelle en plastique. (Kevin Krejci / Creative Commons)

Malgré des efforts bien intentionnés pour garder les bouteilles d’eau en plastique, les emballages et autres articles hors des décharges, seulement 9 % des plastiques aux États-Unis sont recyclés. L’un des gros problèmes est que les plastiques sont constitués de différents matériaux qui, lorsqu’ils sont mélangés, limitent leur réutilisation.

Des scientifiques de la Washington State University et de l’Université de Washington ont annoncé cette semaine avoir reçu une subvention de 2 millions de dollars de la National Science Foundation (NSF) pour les aider à relever le défi.

Hongfei Lin, professeur agrégé à la Gene and Linda Voiland School of Chemical Engineering and Bioengineering de la Washington State University. (Photo LinkedIn)

Le projet comprend la recherche de technologies permettant de récupérer les déchets plastiques mélangés et d’utiliser un processus chimique pour décomposer les plastiques en leurs monomères de base qui peuvent être utilisés à d’autres fins.

« Le processus est conçu pour relever le grand défi de l’industrie du plastique : comment déconstruire de manière sélective les déchets plastiques municipaux mélangés. Cela semble très simple, mais il y a beaucoup de défis techniques », a déclaré Hongfei Lin, qui dirige le projet, dans un communiqué.

Lin a également été le fer de lance de la recherche qui utilise des procédés chimiques pour transformer certains types de plastiques en produits hydrocarbonés pouvant être utilisés pour fabriquer du carburéacteur ou pour d’autres applications. Ces recherches se concentrent sur les plastiques en polyéthylène, qui, sous la forme de polyéthylène téréphtalate, sont utilisés pour fabriquer des bouteilles en plastique.

Lin est professeur agrégé à la Gene and Linda Voiland School of Chemical Engineering and Bioengineering de la WSU.

L’un des inconvénients du recyclage chimique – qu’il s’agisse de recycler des plastiques mélangés ou de transformer des plastiques à base de polyéthylène en ingrédient pour le carburéacteur – est qu’il peut nécessiter beaucoup d’énergie et créer des gaz à effet de serre et d’autres produits chimiques toxiques. Lin s’est efforcé de rendre le processus plus économe en énergie et plus respectueux de l’environnement.

Les plastiques mélangés peuvent être séparés manuellement, ce qui est coûteux, puis fondus et moulés en de nouveaux produits. Les plastiques recyclés et fondus sont de moins bonne qualité, disent les scientifiques, par rapport aux matériaux chimiquement recyclés.

Les co-chercheurs principaux du projet soutenu par la NSF sont Yong Wang, également issu de l’École de génie chimique et de bioingénierie de la WSU, et Jim Pfaendtner de l’UW, tous deux titulaires d’un poste conjoint au Pacific Northwest National Laboratory.