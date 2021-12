Des chercheurs de l’ICRAR mettent au point une nouvelle technique pour faciliter la recherche de trous noirs actifs et brillants

Une déclaration de l’ICRAR a cité l’auteur principal Jessica Thorne, qui est étudiante au doctorat, comme disant que les trous noirs actifs sont généralement situés parmi les plus grandes galaxies.

Détection des trous noirs : Une nouvelle façon de détecter les trous noirs actifs et de mesurer la quantité de matière qu’ils aspirent a été déterminée par les astronomes. Des chercheurs du nœud de l’Université d’Australie occidentale du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) ont déclaré que la nouvelle technique aiderait à trouver des trous noirs brillants et supermassifs au centre de millions de galaxies. Jusqu’à présent, les trous noirs brillants ont été identifiés avec beaucoup de difficulté par les astronomes, qui ont dû les rechercher spécifiquement en utilisant des techniques complexes et également propres aux différents types de télescopes. Cependant, la nouvelle technique, selon les chercheurs, est basée sur des observations de télescope typiques qui ont déjà été collectées pour des millions de galaxies.

Une déclaration de l’ICRAR cite l’auteur principal Jessica Thorne, étudiante au doctorat, disant que les trous noirs actifs sont généralement situés parmi les plus grandes galaxies, et que celles qu’ils recherchent sont un million à un milliard de fois plus massives que notre Soleil. . Elle a ajouté que lorsque ces trous noirs aspirent la matière environnante, la matière devient surchauffée en raison de la friction et, par conséquent, devient très lumineuse, ce qui fait que les trous noirs actifs deviennent suffisamment brillants pour même éclipser le reste de la galaxie.

Grâce à cette nouvelle technologie, les astronomes pourront identifier ces trous noirs actifs et déterminer la quantité de lumière qu’ils émettent. Mais ils seraient également capables de mesurer simultanément les propriétés de la galaxie dans laquelle se trouvent ces trous noirs. Faire les deux à la fois permettrait aux astronomes de se faire une idée plus précise de l’impact du trou noir sur sa galaxie.

La nouvelle technique a été développée par des chercheurs à l’aide d’un algorithme appelé ProSpect qui modélise les émissions des galaxies ainsi que des trous noirs alors que la lumière est à différentes longueurs d’onde. Cette méthode a ensuite été appliquée à plus d’un demi-million de galaxies.

Throne a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles ces trous noirs ont été ignorés dans le passé était qu’il était difficile de tous les trouver et que les astronomes ne comprennent pas suffisamment les trous noirs brillants pour les inclure dans les études de modélisation de manière suffisamment détaillée.

La déclaration citait également le Dr Bellstedt disant que la nouvelle technique était plus approfondie, plus cohérente et plus facile, permettant aux astronomes de rechercher des trous noirs actifs dans beaucoup plus d’endroits qu’ils ne le pouvaient auparavant. Cela aiderait également à la recherche de plus de galaxies et aiderait les astronomes à regarder ce qui est arrivé à l’Univers plus loin dans le temps.

