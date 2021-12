Des chercheurs de l’IIT Delhi développent un test basé sur la RT-PCR pour la détection du variant Omicron en 90 minutes

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) de Delhi ont mis au point un test basé sur la RT-PCR pour la détection spécifique de la variante Omicron de COVID-19 en 90 minutes, selon des responsables.

Actuellement, l’identification ou le dépistage d’Omicron est effectué dans le monde entier à l’aide de méthodes de séquençage de nouvelle génération qui nécessitent plus de trois jours.

L’institut a déposé une demande de brevet indien pour le test de dépistage rapide développé par sa Kusuma School of Biological Sciences et est en train d’entamer des discussions avec des partenaires industriels potentiels.

« Le test est basé sur la détection de mutations spécifiques qui sont présentes dans la variante Omicron et absentes dans d’autres variantes actuellement en circulation du SRAS-CoV-2. Des ensembles d’amorces ciblant ces mutations uniques dans le gène S ont été conçus pour l’amplification spécifique de la variante Omicron ou d’autres variantes actuellement en circulation du SRAS-CoV-2 et testés par PCR en temps réel », a déclaré un haut responsable de l’IIT Delhi.

« À l’aide de fragments d’ADN synthétiques, les tests ont été optimisés pour distinguer le type sauvage de la variante Omicron dans une plage dynamique. Actuellement, l’identification ou le dépistage d’Omicron est effectué dans le monde entier à l’aide de méthodes basées sur le séquençage de nouvelle génération, qui nécessitent plus de 3 jours. En utilisant ce test basé sur la RT-PCR, il sera possible de tester la présence de la variante Omicron dans les 90 minutes », a ajouté le responsable.

IIT Delhi a été le premier institut universitaire en Inde à avoir obtenu l’approbation de l’ICMR pour un test de diagnostic basé sur la PCR en temps réel. L’institut a développé une méthode de détection du COVID-19 qui a considérablement réduit le coût des tests, le rendant abordable pour une large population du pays.

Suite à l’approbation de l’ICMR, le kit a été lancé avec succès sur le marché.

La variante Omicron a été détectée pour la première fois en Inde à Bengaluru avec deux personnes testées positives.

Le Kerala, l’Andhra Pradesh et Chandigarh ont signalé dimanche leur premier cas d’Omicron, tandis que le Maharashtra et le Karnataka ont chacun enregistré un autre cas de la variante COVID-19, portant le total à 38 dans le pays.

Des cas d’Omicron, qui est classé comme une « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé, ont été détectés dans environ 60 pays.

