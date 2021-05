Des chercheurs de l’IIT-M développent un système d’information sur la santé basé sur la blockchain pour les applications mobiles

Le projet a été entrepris avec le soutien d’Infosys dans le cadre de son programme de RSE qui a débuté au pic de la pandémie de Covid-19 l’année dernière.

Dans le but de numériser les systèmes d’information de santé, des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT-M) de Madras ont développé un système d’échange de données basé sur la blockchain pour une application basée sur un téléphone mobile.

Le système, «BlockTrack», est actuellement testé sur le terrain à l’IIT Madras Institute Hospital.

BlockTrack vise à numériser les systèmes d’information de santé tout en assurant la protection des informations personnelles sensibles et des dossiers médicaux en décentralisant le contrôle et la propriété des données des patients, grâce à une innovation basée sur la blockchain.

L’innovation BlockTrack est désormais protégée par une propriété intellectuelle provisoire déposée auprès de l’Office indien des brevets, a déclaré un communiqué de l’IIT-M.

La version Android de l’application a été développée séparément pour les patients ainsi que pour les médecins. L’algorithme de BlockTrack génère des codes d’identification pour les utilisateurs et garantit l’unicité à travers les frontières avec très peu de chances de duplication. Il ouvre la promesse d’une gestion universelle et transférable des informations de santé en mettant fortement l’accent sur la confidentialité des données et le suivi de la propagation des maladies infectieuses à travers les zones géographiques.

Prabhu Rajagopal, département de génie mécanique, IIT Madras, a déclaré: «BlockTrack est un projet passionnant qui décrit des innovations techniques qui ont un potentiel perturbateur pour transformer plusieurs domaines. Il s’agit de l’une des premières implémentations de la technologie blockchain pour sécuriser les systèmes de gestion des données de santé et nous voyons un impact immense que cette approche peut avoir dans la numérisation et la maintenance sécurisées des dossiers de patients uniques à travers le pays et même à travers le monde à terme.

