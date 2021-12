Le projet Horizon Europe rassemble des scientifiques de tout le continent pour lutter contre les maladies, prévenir le changement climatique et développer la technologie spatiale. Dans le cadre de l’accord sur le Brexit, le Royaume-Uni a obtenu le maintien de son adhésion au fonds d’innovation Horizon Europe, mais l’UE a depuis bloqué le Royaume-Uni du projet jusqu’à ce que les différends soient réglés sur le protocole d’Irlande du Nord et les licences de pêche françaises.

Le Royaume-Uni devait contribuer 15 milliards de livres sterling au projet avec un total glissant de 7 milliards de livres sterling de plus chaque année, et le retard d’un accord crée des problèmes majeurs pour le Royaume-Uni.

Le financement ne peut pas être versé aux collaborateurs britanniques tant qu’il n’y a pas d’accord formel, et s’il faut encore plusieurs mois pour qu’un accord soit conclu, les chercheurs de l’UE n’incluront pas les scientifiques britanniques dans leurs projets.

Alors que le projet Horizon Europe se poursuit sans aucune implication de la Grande-Bretagne, les chercheurs de l’UE ont signalé de nombreuses difficultés et problèmes techniques dans le projet de recherche de 80 milliards de livres sterling.

Selon Science|Business, les premières impressions des chercheurs européens ont révélé que de nombreux chercheurs « avaient du mal à définir l’impact de leurs projets ».

La Commission européenne exige que les scientifiques soumettent à Horizon Europe deux propositions qu’ils considèrent comme chronophages et bureaucratiques.

Cruz Enrique Borges Hernández, chercheur à l’Université de Deusto, Bilbao, Espagne a trouvé difficile de travailler sur le projet.

Il a dit : « C’est un niveau complet plus difficile de construire le consortium, d’organiser les partenaires, de comprendre l’appel et d’essayer de mettre [in place] les bonnes pièces.

« Cela a augmenté la complexité à un niveau énorme. Vous devez faire beaucoup plus de choses avec moins de budget.

Les scientifiques ont été confrontés à des problèmes techniques tels que l’impossibilité d’enregistrer des formulaires, de soumettre des propositions ou de modifier l’ordre des participants.

Taivo Raud, responsable du bureau des subventions de l’Université de Tartu, a soumis 98 propositions Horizon Europe en 2021.

Lui aussi a convenu que les problèmes techniques étaient un problème.

Il a déclaré: « Les principaux obstacles dans le processus de soumission ont été d’ordre technique, liés à la capacité du portail de financement et d’appels d’offres à traiter toutes les informations et données dans les délais impartis. »

En réponse à la décision de l’UE d’utiliser Horizon Europe comme monnaie d’échange dans les négociations sur le Brexit, le ministre des Sciences George Freeman a déclaré que le Royaume-Uni était prêt à mettre en place son propre programme.