Des chercheurs ont découvert un fossile de trois créatures marines se mangeant – .

Trouver des fossiles de créatures qui ont vécu il y a 180 millions d’années n’est pas facile. La grande majorité des restes fossilisés découverts il y a des millions d’années sont des animaux faisant leur propre travail. En de rares occasions, des fossiles d’animaux interagissant ont été découverts. Ce sont souvent des animaux de la même espèce ou parfois de deux espèces différentes dans une relation prédateur-proie. Celles-ci sont assez rares mais extrêmement intéressantes et précieuses pour les chercheurs. Ainsi, vous pouvez imaginer l’excitation de l’équipe de scientifiques qui a trouvé des preuves fossilisées d’une interaction entre non pas deux, mais trois espèces différentes.

Les fossiles ont été découverts en Allemagne par ce qui est décrit comme un «collectionneur amateur» qui vient de tomber sur une découverte absolument incroyable. Les fossiles sont ceux d’un ancien crustacé et d’un calmar, avec un camée spécial d’un requin affamé. Les fossiles font l’objet d’un nouvel article publié dans la Revue Suisse de Paléontologie.

C’est un scénario ridiculement chanceux pour les chercheurs, car les fossiles fournissent des informations sur les créatures elles-mêmes mais aussi sur leurs comportements et leurs relations prédatrices. Sur la base de ce que les chercheurs ont pu recueillir à partir des fossiles, ils pensent que le scénario s’est déroulé comme suit:

Le calmar a probablement attrapé le crustacé – un membre de la famille Proeryon, qui ressemblait un peu à un homard ou à un crabe mais avait «de longues et fines griffes» – et était en train de le casser pour se régaler lorsqu’il a été attaqué par un autre prédateur. Les scientifiques pensent que le prédateur qui a surpris le calmar était peut-être une espèce de requin ancien, bien qu’ils ne puissent pas le dire avec certitude. Cependant, quoi qu’il en soit, il était assez puissant pour mordre le calmar et causer suffisamment de dégâts pour le blesser mortellement. Le calmar, peut-être encore vivant mais gravement blessé, a dérivé au fond de la mer et est mort avec le crustacé (ou au moins sa peau externe rigide) toujours dans sa bouche.

Les chances qu’un tel scénario se déroule dans l’océan antique n’étaient peut-être pas très rares. Les prédateurs aiment souvent tendre une embuscade aux proies au moment où ils s’y attendent le moins, y compris lorsqu’ils chassent pour se nourrir. Cependant, le fait que le calmar et le crustacé tombent sur le fond marin et finissent par être fossilisés dans les sédiments alors qu’ils sont encore attachés est tout à fait remarquable. Le fait que le requin n’ait pas fini son repas est également une chance. S’il avait déchiré le calmar et en avait fait un repas, ce fossile de combinaison unique n’existerait tout simplement pas du tout.

Nous pouvons en apprendre beaucoup sur les créatures anciennes en fonction du comportement de leurs parents modernes. Cela étant dit, il est toujours agréable d’avoir des preuves, et ces fossiles servent de capsule temporelle qui permet aux scientifiques de se pencher sur un passé lointain.

