Des chercheurs ont découvert un nouveau cimetière de mammouths en Grande-Bretagne

Un groupe de chercheurs a mis au jour un immense cimetière de mammouths dans le sud-ouest de l’Angleterre. Les creuseurs ont trouvé les ossements de cinq mammouths jusqu’à présent. Ils ont également trouvé des restes d’outils en pierre fabriqués par les Néandertaliens à proximité.

Un nouveau cimetière de mammouths découvert en Grande-Bretagne

Source de l’image : DigVentures

Les ossements trouvés dans le cimetière de mammouths comprennent deux adultes, deux juvéniles et un nourrisson mammouth. Le site de fouilles est la découverte étonnante derrière le dernier documentaire de David Attenborough. Les fouilles ont été menées par un groupe d’archéologues de DigVentures. Cependant, le site a été découvert à l’origine par les chasseurs de fossiles amateurs Sally et Neville Hollingworth.

« Trouver des os de mammouth est toujours extraordinaire, mais en trouver qui sont si vieux et bien conservés, et à proximité des outils en pierre de Néandertal est exceptionnel », a déclaré Lisa Westcott Wilkins, cofondatrice de DigVentures, dans un communiqué. « Les mots ne peuvent pas tout à fait décrire le frisson de voir une défense de mammouth encore dans le sol ou le sentiment de se tenir au milieu d’un site qui a le potentiel de changer la façon dont nous voyons nos plus proches parents humains et la mégafaune de l’ère glaciaire qu’ils ont partagé leur monde avec.

D’autres découvertes autour du cimetière de mammouths incluent des ailes de coléoptères, ainsi que des coquilles d’escargots d’eau douce. Les outils néandertaliens trouvés sur le site comprennent une hache à main et de petits outils en silex appelés grattoirs. Les grattoirs étaient à l’origine utilisés pour nettoyer les peaux fraîches des animaux, explique DigVentures.

Un rare instantané de la Grande-Bretagne de l’ère glaciaire

Source de l’image : DigVentures

Selon les chercheurs à l’origine des fouilles, il s’agit d’un rare instantané de la Grande-Bretagne à l’époque glaciaire. Il est très rare de trouver des vestiges si bien conservés de cette période particulière. Les ossements du cimetière de mammouths sont datés entre 210 000 et 220 000 ans. Cela aurait été quelque part vers la fin d’une période chaude interglaciaire.

DigVentures a commencé à enquêter sur le site en 2019 et 2020. Les chercheurs continueront d’approfondir les mystères entourant le cimetière de mammouths. Certaines questions auxquelles ils espèrent répondre incluent si les Néandertaliens traquaient et chassaient les mammouths, ou s’ils tiraient simplement le meilleur parti des restes lorsqu’ils les ont trouvés.

Les creuseurs pensent que les os de mammouth trouvés dans le cimetière sont ceux de mammouths des steppes. Les creuseurs ont trouvé les ossements à 16 pieds sous le niveau du sol. Les os trouvés comprenaient des défenses, des os de jambe, des dents, des côtes et des vertèbres. Ils pensent également que les découvertes dans le cimetière de mammouths sont plus petites que la plupart des mammouths des steppes que nous avons vus dans le passé. Cela pourrait être dû à des adaptations à un environnement changeant.

Nous pouvons apprendre beaucoup des fossiles trouvés dans notre monde. Ces découvertes les plus récentes seront toutes présentées en détail dans un prochain documentaire de la BBC.