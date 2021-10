Des chercheurs parviennent à convertir des bioplastiques en engrais | La vie

Seuls 14% des plastiques sont actuellement recyclés, et cette nouvelle solution pourrait être d’une réelle aide.

Actuellement, la pollution plastique est l’un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de pollution environnementale, et c’est que les plastiques à usage unique polluent à la fois la terre et l’eau, quelque chose qui pourrait augmenter au cours des prochaines décennies si nous ne faisons rien.

Cependant, seulement 14% des plastiques finissent par être recyclésC’est pourquoi une équipe de recherche basée à Tokyo a développé une nouvelle méthode pour convertir les plastiques biosourcés en engrais.

« Nous sommes convaincus que notre travail représente une étape importante vers le développement de matériaux polymères durables et recyclables dans un proche avenir », déclare le co-auteur de l’étude et professeur adjoint à l’Institut de technologie de Tokyo, Daisuke aoki.

Cette recherche, publiée dans Green Chemistry, précise que les plastiques biosourcés sont ceux fabriqués à partir de la biomasse qui a été proposée comme une alternative plus durable aux plastiques à base de pétrole.

Pour cela, ils ont utilisé le processus appelé ammonolyse, où l’ammoniac est utilisé pour séparer le carbone qui relie les monomères de l’ISB créant de l’urée, une substance riche en azote qui fait de l’engrais.

Les chercheurs ont cherché à compléter la réaction d’ammonolyse en utilisant le moins d’énergie et de solvants organiques possible. Après plusieurs tests, ils ont constaté que l’augmentation de la température de l’eau à 90 ° C conduisait à une réaction complète en seulement six heures.

« La réaction se produit sans aucun catalyseur, ce qui montre que l’ammonolyse PIC peut être facilement réalisée en utilisant de l’ammoniaque et du chauffage », ajoute Aoki.

Dans tous les cas, cette solution pour les plastiques d’origine biologique apporte une nouvelle inquiétude, en particulier que la culture de la biomasse pour les plastiques biosourcés peut contribuer aux crises climatiques et de biodiversité étant donné qu’elle occupe une zone de terre très précieuse qui pourrait se retrouver utilisé pour le stockage du carbone.