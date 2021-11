Des chercheurs prétendent avoir la clé pour que les robots maintiennent mieux les objets

11/06/2021 à 22:28 CET

Lorsque la plupart d’entre nous ramassent un objet, nous n’avons pas à réfléchir à la manière de l’orienter dans notre main. C’est quelque chose qui nous vient naturellement lorsque nous apprenons à nous déplacer dans le monde lorsque nous sommes pratiquement des bébés. C’est quelque chose qui permet Les jeunes enfants deviennent plus habiles avec leurs mains que même les robots les plus avancés disponibles aujourd’hui.

Mais cela pourrait changer rapidement. Une équipe de scientifiques du laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT a développé un système qui pourrait un jour donner aux robots le même type de dextérité. En utilisant un algorithme d’IA qui sert de renfort et qui n’utilise aucun modèle, ils ont créé une main anthropomorphe simulée qui il pouvait manipuler plus de 2000 objets. De plus, le système n’avait pas besoin de savoir ce que vous alliez ramasser pour trouver un moyen de le faire pivoter dans votre main.

Le système encore pas prêt à être utilisé dans le monde réel. Pour commencer, l’équipe doit le réaliser sur un vrai robot. Ce n’est peut-être pas aussi un obstacle qu’il y paraît.