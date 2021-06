Des chercheurs suédois découvrent une méthode peu coûteuse, « COVseq », pour détecter les variantes du SRAS-CoV-2

Le coût total du séquençage de milliers de génomes viraux était inférieur à 15 dollars par échantillon : étude (photo d’archive : .)

Nouvelle recherche : Des chercheurs suédois du Karolinska Institutet ont développé une technologie de surveillance rentable de la propagation mondiale des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2. La méthode a été publiée dans la revue Nature Communications. Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé le monde, des centaines et des milliers de génomes viraux ont fait surface pour reconstruire l’évolution et la propagation mondiale du COVID-19. Cela est important pour identifier, en particulier en ce qui concerne les variantes, qui sont plus contagieuses, pathogènes ou résistantes aux vaccins disponibles dans le monde.

Pour la surveillance mondiale du génome, il est crucial de séquencer et d’analyser non pas un mais plusieurs échantillons de manière rentable. Des chercheurs du laboratoire Bienko-Crosetto du Karolinska Institutet et du Science for Life Laboratory (SciLifeLab) (Suède) ont mis au point une nouvelle méthode et l’ont baptisée « COVseq ». Cela peut être utilisé pour la surveillance du génome viral à une échelle colossale à faible coût.

Dans cette technique nouvellement découverte, la première étape, de nombreuses copies du génome viral ont été créées à l’aide d’une PCR multiplex (réaction en chaîne par polymérase). Les échantillons sont ensuite étiquetés et regroupés dans la même bibliothèque de séquençage, en utilisant une méthode précédente développée dans le laboratoire Bienko-Crosetto qui est maintenant adaptée pour l’analyse du SARS-CoV-2.

Selon Ning Zhang du Karolinska Institutet, co-premier auteur de l’étude, « le coût total du séquençage de milliers de génomes viraux était inférieur à 15 dollars par échantillon lorsqu’ils ont effectué de petites réactions sur les échantillons donnés et en ont regroupé des centaines dans le même bibliothèque de séquençage ».

Les résultats de l’analyse comparative de 29 échantillons positifs pour le SRAS-CoV-2 ont montré que COVseq, en tant que méthode standard, avait la même capacité d’identifier les changements dans le génome. Une analyse de 245 échantillons supplémentaires a révélé que COVseq avait également la capacité de détecter des variantes COVID émergentes. L’avantage d’utiliser la méthode COVseq par rapport aux autres méthodes existantes était la rentabilité.

Nicola Crosetto, chercheur principal au Département de biochimie médicale et de biophysique du Karolinska Institutet, a déclaré : « Cette nouvelle méthode rentable pourrait être utilisée pour la surveillance génomique du SRAS-CoV-2 par les agences de santé publique. Il pourrait également être adapté à d’autres virus à ARN, comme les virus de la grippe et de la dengue ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.