Des chercheurs thaïlandais travaillent au développement d’un vaccin à base de tabac contre le Covid | Monde | Des nouvelles

le vaccin, qui utilise des feuilles de tabac, devrait être autorisé à être utilisé d’ici la fin de 2022. Selon les chercheurs, les feuilles de tabac utilisées dans le vaccin sont une variété de tabac australien à faible teneur en nicotine, différente de celle utilisée dans les cigarettes.

On pense que la vitesse à laquelle il pousse signifie qu’il peut être transformé d’une graine en vaccin en un mois et que la technologie est hautement adaptable.

Le Dr Suthira Taychakhoonavudh, directeur général de Baiya Phytopharm, a déclaré à Sky News : « Il ne nous faut que 10 jours pour produire un prototype et … pas plus de trois semaines pour tester si ce prototype fonctionne ou non.

« Par exemple, en ce moment, nous travaillons déjà sur les souches Omicron. Nous avons le prototype et nous le testons en ce moment. »

Les feuilles récoltées sont utilisées comme hôte pour produire des protéines qui imitent le virus COVID-19.

Les feuilles sont mélangées et la protéine est extraite.

Lorsque le vaccin obtenu est injecté chez l’homme, il stimule des anticorps que notre corps peut utiliser pour combattre le vrai virus à l’avenir.

Avec plusieurs vaccins Covid déjà disponibles sur le marché, les développeurs disent qu’il est important de poursuivre le projet pour la sécurité sanitaire future.

En cas de succès, ils espèrent produire 60 millions de doses par an et, une fois perfectionnée, la technologie à base de tabac est polyvalente.

Le Dr Taychakhoonavudh a déclaré: « Nous pouvons l’utiliser pour produire d’autres médicaments. Nous pouvons donc l’utiliser pour produire des anti-cancer, des anti-rabiques, des anti-venins et ceux sur lesquels nous nous concentrerons davantage. [For example] Des maladies tropicales qui, normalement, ne intéressent pas les sociétés pharmaceutiques multinationales. »