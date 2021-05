Des chercheurs utilisent la génétique pour aider les aveugles à revoir – .

La médecine moderne a apporté de l’espoir et amélioré la qualité de vie d’innombrables personnes dans le monde, mais certains domaines de la recherche médicale évoluent plus lentement que d’autres. La restauration de la vision chez les personnes qui l’ont perdue est un domaine d’étude à la fois extrêmement compliqué et difficile. La vue peut être perdue pour de nombreuses raisons différentes, donc s’attaquer au problème et tenter de restaurer la capacité de voir nécessite une approche à plusieurs volets, et de nouvelles thérapies pour les personnes souffrant de cécité totale ou partielle ont mis du temps à se développer.

Maintenant, une équipe de scientifiques a démontré que la thérapie génique peut être utilisée pour restaurer partiellement la vue chez les personnes souffrant de certains problèmes rétiniens qui provoquent la cécité. Un patient de 58 ans a pu retrouver une vue partielle après avoir été traité, bien que la nouvelle capacité de voir exigeait l’utilisation de lunettes spéciales qui fonctionnent en tandem avec des cellules rétiniennes génétiquement modifiées.

Comme le rapporte Gizmodo, le nouvel article publié par les chercheurs dans Nature Medicine explique comment ils ont modifié les cellules rétiniennes du patient. Dans le cadre d’un essai clinique, les scientifiques ont recruté un adénovirus modifié qui a été utilisé pour transférer le code génétique modifié sur la rétine du patient. Les cellules rétiniennes modifiées ont généré une protéine particulièrement sensible à la lumière de couleur ambrée. Cette première étape n’entraîne pas réellement une vision restaurée, mais elle prépare la table pour l’étape suivante, qui consiste à équiper le patient de lunettes spéciales qui traduisent efficacement le monde extérieur en lumière orange pulsée.

Lorsque le patient a enfilé les lunettes, il a déclaré être capable de «voir», mais d’une manière nouvelle et différente. Il a pu évaluer avec précision un espace 3D en regardant autour de lui, en différenciant les objets de l’espace et même en planifiant comment les atteindre et les toucher physiquement. C’est évidemment une énorme amélioration par rapport à la cécité totale, mais ce n’est pas tout à fait la même chose que la restauration de la vision naturelle. Le patient ne profite de cette nouvelle façon de voir qu’en portant des lunettes.

C’est loin d’être une solution miracle pour la cécité, mais cette approche n’est peut-être que la première étape vers la restauration d’un jour de la vision de manière encore plus significative. Être capable de voir quoi que ce soit est une énorme amélioration par rapport à la perte complète de la vue, même si cela nécessite des lunettes spéciales pour fonctionner, mais les scientifiques ont à cœur des avancées encore plus impressionnantes dans un avenir pas si lointain.

Cette thérapie génique étant encore en phase d’essai clinique, elle n’est pas encore facilement disponible pour les patients qui pourraient vouloir l’essayer. De nombreux obstacles doivent être relevés avant qu’une telle option de traitement ne soit proposée à grande échelle, mais sur la base du succès que les scientifiques constatent déjà, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’elle soit prête à être lancée.

