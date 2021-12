Des chercheurs viennent de découvrir un embryon de dinosaure bien conservé

Eh bien, on dirait que nous sommes un pas de plus vers l’obtention de notre propre Jurassic Park réel. Les chercheurs ont trouvé un embryon de dinosaure bien conservé à l’intérieur d’un œuf fossilisé. Surnommé « Baby Yingliang », l’embryon est celui d’un groupe de théropodes édentés appelés oviraptorosaures. Les théropodes sont connus pour leurs pattes ressemblant à des oiseaux. Les scientifiques pensent que les oiseaux modernes descendent de la lignée d’un groupe de plus petits théropodes.

Trouver l’embryon de dinosaure

Notre petit vient d’arriver. Bienvenue bébé Yingliang, un magnifique embryon de dinosaure fossile conservé dans son œuf !

Les chercheurs du groupe Yingliang, une société d’extraction de pierre, ont initialement trouvé la pierre en 2000. À l’époque, ils pensaient qu’elle contenait des fossiles d’œufs, mais ont conservé la découverte pendant une dizaine d’années. Lorsque les travaux ont commencé sur le musée d’histoire naturelle de la pierre de Yingliang, les chercheurs ont commencé à trier les trouvailles. Lida Xing, de l’Université des géosciences de Chine à Pékin, a déclaré que le personnel du musée avait d’abord remarqué des os dans l’une des coupes transversales d’un œuf cassé. (via CBSNews) Ils ont trouvé l’embryon de dinosaure caché dans l’un des œufs.

Après sa découverte initiale, les chercheurs ont commencé à étudier l’embryon de dinosaure. Ils ont découvert qu’il utilisait une posture de repliement distinctive pendant son éclosion. Auparavant, les scientifiques pensaient que cette posture était unique aux oiseaux. Cette nouvelle information pourrait prouver davantage la trace évolutive des oiseaux modernes depuis les dinosaures comme les théropodes. Les chercheurs ont publié leurs découvertes sur l’embryon de dinosaure dans la revue iScience.

Et maintenant?

Source de l’image : Lida Xing / iScience

Maintenant que les scientifiques ont eu le temps d’étudier l’embryon de dinosaure, nous en savons beaucoup plus sur leurs habitudes d’éclosion. Pour commencer, c’est la première fois que la posture observée chez l’embryon est observée chez un dinosaure non aviaire. C’est aussi l’une des rares occasions où des chercheurs ont réussi à trouver un embryon de dinosaure aussi bien conservé. Bien sûr, nous avons trouvé des œufs au cours des 100 dernières années d’exploration et de fouille, mais rarement avec un embryon aussi préservé.

Pour l’instant, l’embryon de dinosaure continuera d’être exposé au musée d’histoire naturelle de la pierre de Yingliang. Les chercheurs continueront d’étudier l’embryon en profondeur, pour voir s’il y a plus que nous pouvons en apprendre à son sujet. Une chose que les équipes veulent faire est d’imager l’anatomie interne de la créature. Cependant, la roche recouvre encore de nombreuses parties du corps. Malgré d’autres découvertes de fossiles cette année, celle-ci est particulièrement excitante en raison de sa rareté.

Ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’un grand pas en avant pour les découvertes archéologiques. Et, les chercheurs peuvent utiliser les informations que nous avons apprises pour étudier davantage d’embryons de dinosaures fossilisés. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un scientifique fou prêt à prendre n’importe quel ADN trouvé dans l’œuf, à le transformer en un dinosaure réel et à ouvrir un parc à thème. Ou, vous savez, nous ne pouvions tout simplement pas faire cela.