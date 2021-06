Des chercheurs viennent de prouver que le stress rend les cheveux gris – et ils ont trouvé un antidote – .

in

Les humains ont deux préoccupations principales en ce qui concerne les cheveux et les deux motivent les chercheurs à trouver des solutions. Nous avons peur de perdre nos cheveux et nous n’aimons pas quand nos cheveux deviennent gris. Nous n’avons toujours pas de remède parfait contre la calvitie, bien qu’il y ait eu des développements importants dans ce département. Traiter les cheveux gris n’est pas aussi problématique, tant que cela ne vous dérange pas de vous teindre les cheveux. Mais il y a eu récemment un nouveau développement concernant les cheveux gris, car des chercheurs de l’Université de Columbia ont pu prouver que le stress contribue en fait à faire grisonner les cheveux. Ils ont également trouvé un antidote étonnant que beaucoup de gens vont adorer.

Publiée dans eLife, l’étude explique comment les chercheurs ont prouvé que le stress avait un impact sur la couleur naturelle des cheveux. Ils discutent également de la façon dont le processus peut être inversé.

L’équipe a examiné 14 volontaires, dont sept hommes et sept femmes, et a analysé des échantillons de cheveux à l’aide d’un appareil photo numérique, d’un microscope et d’un scanner photo. Ils ont également utilisé la microscopie électronique pour les cheveux appartenant à deux individus.

Les scientifiques de l’Université de Columbia ont cartographié le modèle de pigmentation des cheveux (HPP) pour les volontaires et leur ont demandé de réaliser une évaluation rétrospective du stress. Les participants ont créé des chronologies d’événements stressants, qui pourraient ensuite être liées au PHP.

“Tout comme les anneaux d’un tronc d’arbre contiennent des informations sur les dernières décennies de la vie d’un arbre, nos cheveux contiennent des informations sur notre histoire biologique”, a expliqué l’auteur principal Martin Picard dans un communiqué. “Lorsque les poils sont encore sous la peau sous forme de follicules, ils sont soumis à l’influence des hormones du stress et d’autres choses qui se produisent dans notre esprit et notre corps. Une fois que les cheveux poussent hors du cuir chevelu, ils durcissent et cristallisent en permanence ces expositions sous une forme stable.

Picard a expliqué que même si nous pourrions penser qu’une mèche de cheveux a la même couleur partout, ce n’est pas le cas (comme on le voit dans la vidéo à la fin de l’article). « Sous un scanner haute résolution, vous voyez de petites variations subtiles de couleur, et c’est ce que nous mesurons. » Ces changements de pigmentation peuvent alors être liés à des événements stressants.

En plus de prouver que le stress favorisera effectivement les cheveux gris, les chercheurs ont également découvert l’antidote inattendu. Les vacances peuvent inverser le processus.

“Il y avait une personne qui est partie en vacances”, a déclaré Picard, “et cinq cheveux sur la tête de cette personne sont redevenus noirs pendant les vacances, synchronisés dans le temps. Nos données s’ajoutent à un nombre croissant de preuves démontrant que le vieillissement humain n’est pas un processus biologique linéaire et fixe, mais peut, au moins en partie, être stoppé ou même temporairement inversé.

La découverte semble contredire une étude récente impliquant des souris, note The Register. Ces scientifiques ont montré que le stress provoque le grisonnement chez la souris, mais le mécanisme était lié à une perte de cellules souches dans le follicule pileux. C’est un processus qui ne peut pas être inversé.

Les auteurs de cette nouvelle étude humaine pensent que leurs travaux prouvent que le grisonnement des cheveux humains est réversible, car un mécanisme différent est impliqué que le grisonnement chez la souris.

Alors que les vacances peuvent réduire le stress et inverser le grisonnement, les scientifiques n’ont pas de remède miraculeux pour rajeunir les cheveux et restaurer leur couleur d’origine. Picard a expliqué que leur modélisation mathématique suggère que les cheveux doivent atteindre un seuil avant de devenir gris.

“À l’âge moyen, lorsque les cheveux sont proches de ce seuil en raison de l’âge biologique et d’autres facteurs, le stress les poussera au-dessus du seuil et ils passeront au gris”, a déclaré le chercheur. “Mais nous ne pensons pas que réduire le stress chez une personne de 70 ans qui est grise depuis des années assombrira ses cheveux ou qu’augmenter le stress chez une personne de 10 ans sera suffisant pour faire basculer ses cheveux au-dessus du seuil de gris.”

La vidéo suivante montre des cheveux qui deviennent gris et prouve que le processus est réversible. L’étude complète est disponible sur ce lien.

