Des chiffres de livraison solides et un nouveau modèle font de LI Stock un achat

Li Auto (NASDAQ :LI) a connu un mois de nombres de livraisons incroyables en juin, et son avenir ne fait que s’améliorer. Le marché chinois des véhicules électriques (VE) tourne à plein régime. Les ventes devraient croître de plus de 50% cette année selon un rapport de Canalys. On estime que 1,9 million de véhicules électriques seront vendus en Chine cette année, et le stock de LI devrait en bénéficier.

Avec le soutien du gouvernement chinois et de nouvelles initiatives du président américain Joe Biden, le marché des véhicules électriques atteindra de nouveaux sommets et emportera le stock de LI pour la balade.

Actuellement, l’action est en hausse de 95% depuis son introduction en bourse le 30 juillet 2020. Son prix est volatil depuis la fin de l’année dernière. L’action LI a atteint un sommet de 47 $ en novembre, a atteint un creux de 17 $ en mai et se négocie maintenant à environ 30 $ par action.

J’ai écrit sur les actions de LI dans le passé et j’ai recommandé un achat en mai alors qu’elles se négociaient à 18 $. Si vous avez acheté l’action, vous êtes assis sur des gains de 68%. Mais si vous n’avez pas acheté d’actions, il n’est pas trop tard pour posséder des actions de LI.

Numéros de livraison forts

Les nombres impressionnants de livraisons de Li Auto en juin sont la preuve que l’entreprise a surmonté la pénurie de puces et que son stock est prêt pour un rebond.

La société a livré 7 713 modèles Li ONE, ce qui représente une augmentation de 321 % en glissement annuel. C’est considérablement plus que le nombre de véhicules électriques livrés par son rival XPeng (NYSE :XPEV).

Les ventes ont quadruplé en juin et les livraisons de Li Auto au deuxième trimestre ont augmenté de 166% en glissement annuel. Les livraisons totales pour le trimestre s’élevaient à 17 575. Les nouvelles commandes de l’entreprise ont franchi les 10 000 pour la première fois en juin, ce qui n’est rien de moins qu’un exploit.

Pour le deuxième trimestre, la société a estimé les livraisons à 15 500. Li Auto a largement dépassé cette prévision. Son chiffre d’affaires au deuxième trimestre reflétera ces bons chiffres de livraison et prouvera que l’entreprise peut se démarquer sur le marché encombré des véhicules électriques. Li Auto s’attend à ce que les livraisons mensuelles atteignent 10 000 d’ici septembre de cette année.

Le nouveau modèle de Li Auto

Les constructeurs automobiles dévoilent de nouveaux modèles pour répondre aux demandes changeantes des utilisateurs. Li Auto a choisi de rafraîchir son véhicule existant et a dévoilé un nouveau modèle Li One en mai. Le véhicule a plusieurs améliorations, y compris un nouveau système de transmission et un système avancé d’aide à la conduite.

Le nouveau Li One aura également une autonomie accrue et sera plus spacieux que son prédécesseur. Les livraisons de la voiture devaient commencer en juin.

Les concurrents de Li Auto ont travaillé sans relâche pour introduire de tout nouveaux modèles. Compte tenu de l’énorme succès de Li One, la société a fait ce qu’il fallait en dévoilant une version mise à jour de son véhicule existant.

La demande pour le Li One augmente et le SUV de nouvelle génération sera équipé de la technologie Lidar et Nvidia (NASDAQ :NVDA) Jetons Orin. Li Auto investit constamment dans la recherche et le développement (R&D) et les résultats sont évidents dans la technologie et l’expérience de conduite offertes.

LI Stock peut dépasser ses concurrents

Je crois que Li Auto est bien positionnée dans l’industrie et a encore un long chemin à parcourir. Malgré une concurrence féroce et une pénurie de puces, la société a réussi à atteindre un nombre élevé de livraisons. Ses perspectives de croissance sont supérieures à celles de ses concurrents.

Je pense également que Li Auto est très proche de la rentabilité et a un bilan solide. Les résultats du deuxième trimestre donneront une meilleure estimation de la performance de l’entreprise. Dans l’ensemble, LI Stock est un excellent jeu EV.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

