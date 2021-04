Des chiffres de livraison solides ne suffisent pas pour faire grimper à nouveau le stock de NIO

Restant stable à un peu moins de 40 $ par action, peut Nio (NYSE:NIO) le stock rebondit-il sur ses sommets passés? Ne comptez pas dessus. Bien sûr, ses numéros de livraison récents ont peut-être été satisfaisants. Mais, les actions de la société chinoise de véhicules électriques (VE) se négociant toujours comme si la croissance récente se poursuivrait dans les années à venir, les actions ont plus de marge de manœuvre avant d’atteindre une valorisation plus raisonnable.

Oui, à la fois sur une base annuelle et séquentielle (mois sur mois), les chiffres de mars de Nio semblent bons. Les livraisons ont augmenté de 30% par rapport à février. Pourtant, cela avait plus à voir avec la demande déprimant du Nouvel An lunaire, plutôt qu’avec la société, après plusieurs mois de perte de vitesse de son taux de croissance séquentielle, reprenant son élan passé.

En outre, il existe d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte qu’il ne réponde pas aux attentes de croissance pour 2021. Tout d’abord, bien sûr, la concurrence. Il se réchauffe dans son marché domestique. Deuxièmement, la pénurie mondiale de puces, qui a provoqué des perturbations de la production pour les constructeurs automobiles du monde entier, pourrait avoir un impact négatif sur les numéros de livraison ultérieurs.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le stock NIO dans les mois à venir? Les actions EV ont peut-être atteint un sommet en février. Mais, pour le moment, il pourrait y avoir suffisamment d’intérêt pour garder les grands noms comme celui-ci stables. Pourtant, avec le risque que la déception continue le ramène à des niveaux de prix plus bas, il vaut mieux attendre.

Stock NIO, numéros de livraison de mars et ce qui nous attend

Comme je l’ai dit plus haut, le mois dernier, l’entreprise a répondu aux attentes avec ses chiffres de livraison. Cela a peut-être aidé le stock à se stabiliser aux prix d’aujourd’hui. Mais il est douteux que nous assistions au début d’un rebond, à la fois du taux de croissance de Nio et, par conséquent, du cours de son action.

Pourquoi? Les facteurs de risque susmentionnés pourraient avoir un impact négatif important sur le nombre de livraisons dans les trimestres à venir. Alors que Chris MacDonald d’InvestorPlace en parlait le 7 avril, la société perd du terrain face à ses concurrents locaux. À savoir, les géants de l’EV basés en Chine tels que Société BYD (OTCMKTS:BYDDF) et Xpeng (NYSE:XPEV).

Mais ce n’est pas tout. Les centrales électriques mondiales, comme Tesla (NASDAQ:TSLA) et Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), tous deux très actifs sur le marché chinois, rendront également difficile la croissance de Nio à des niveaux qui justifient sa valorisation actuelle (voir ci-dessous).

Ensuite, il y a le facteur de pénurie de puces. La société a déclaré qu’elle comptait sécuriser les puces dont elle avait besoin pour le troisième trimestre. Mais, pour ce trimestre? La pénurie de puces pourrait l’empêcher d’atteindre ses prévisions de livraison au cours de ce trimestre (se terminant le 30 juin 2021). Avec le déclin récent de l’action, une grande partie de cela peut déjà être prise en compte dans le cours de l’action NIO. Mais, comme les attentes restent élevées, cela pourrait entraîner une déception dans quelques mois. À son tour, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les actions.

Évaluation non synchronisée avec le potentiel de croissance

Certes, il est à courte vue de critiquer une entreprise de VE sur la seule valorisation. Avec une forte croissance à venir, les leaders dans ce domaine méritent des évaluations de premier ordre. Mais, même en tenant compte de sa croissance probable dans les années à venir, la valorisation de Nio reste gonflée. Sur la base de sa capitalisation boursière actuelle (environ 63,4 milliards de dollars), les actions se négocient pour environ 12,7 fois les ventes de cette année (sur la base des projections ci-dessous).

Les ventes de véhicules électriques en Chine devant être multipliées par sept entre 2020 et 2030, il est fort probable que Nio continuera de connaître une croissance à deux chiffres. Mais, même les taureaux sur le titre, tels que ce contributeur Seeking Alpha, commencent à admettre que la croissance en 2021 sera inférieure aux attentes antérieures. Au lieu de livraisons annuelles comprises entre 105 000 et 115 000, les ventes unitaires réelles pourraient se situer entre 95 000 et 100 000 véhicules. Les ventes unitaires pourraient être encore plus faibles si le problème de pénurie de puces dure plus longtemps que prévu. Le chiffre d’affaires total pourrait se situer entre 4,95 et 5,1 milliards de dollars. C’est légèrement en dessous de l’estimation moyenne du côté de la vente de 5,2 milliards de dollars.

Bien sûr, atteindre seulement 5 milliards de dollars de ventes n’est pas la pire chose au monde. C’est toujours en hausse d’environ 100% par rapport à 2020. Pourtant, la croissance des ventes devrait ralentir l’année prochaine et au-delà. Il pourrait continuer à croître à un rythme à deux chiffres dans les années à venir. Mais, plus que comptabilisé aux prix d’aujourd’hui, cela peut ne pas être suffisant pour le ramener à ses plus hauts historiques (environ 67 $ par action).

Couplé au potentiel de baisse des ventes en deçà des attentes (en raison de la concurrence et de la pénurie de puces), il y a beaucoup plus de place pour une contraction de la valorisation.

Performance décevante continue attendue

Les investisseurs qui ont ignoré les baisses et qui ont acheté cela sur le seul récit (montée des VE en Chine) il y a environ un an ont gagné gros avec Nio. Malgré son récent recul, les actions ont augmenté de plus de 1 300% au cours des 12 derniers mois. Mais, avec un sentiment de 180 en 2020, le potentiel à long terme de l’entreprise est plus que reflété dans la valorisation d’aujourd’hui.

Les actions pourraient continuer à reculer, car les attentes revues à la baisse remettent en question sa valorisation toujours gonflée. Dans cet esprit, restez à l’écart du stock NIO pour le moment.

